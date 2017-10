Elezioni Regionali Sicilia: sondaggi vietati aggiornati oggi clandestini. Chi vince lunedì 30 ottobre

C'è un sorprendente sondaggio che mette in discussione tutti i sondaggi finora realizzati su chi vince alle elezioni regionali in Sicilia 2017. Lo ha effettuato l'Istituto Demopolis e rivela come il tasso di indecisione sia così elevato da rappresentare un vero e proprio partito con ipotetiche possibilità di vittoria. Oltre uno su quattro degli aventi diritto al voto non solo non sa chi scegliere tra i cinque candidati alla presidenza e tra le tante liste che concorrono per la rappresentanza nelle assise regionali. Ma non è neppure a conoscenza della chiamata al voto. Si tratta di una mole di voti così consistente da far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, dal centrodestra al centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle ai vari outsider. Buona parte di questi indecisi finirà per non recarsi alle urne mentre il resta deciderà a chi assegnare il prorprio consenso solo nel giorno delle elezioni, il 5 novembre.

Consenso, astensionismo e fiducia

La caccia del consenso passa allora dalla capacità di intercettare questa massa di elettori. Non è naturalmente una strada facile, anche e soprattutto perché ci sono i dati di un'altra rilevazione, sempre di Demopolis, secondo cui poco più di uno su dieci ha fiducia nella Regione Siciliana. Un vero e proprio disastro, anche perché si inserisce in un trend di costante ribasso nel tempo e per nulla paragonale ai numeri, comunque negativi, registrati a livello nazionale. A ogni modo, depurati da queste informazioni, i sondaggi aggiornati che circolano nelle segreterie di partito riferiscono come nel centrodestra si respiri aria di ottimismo e con concrete possibilità di vittoria. Dalle parti del Movimento 5 Stelle c'è la certezza di come la partita sia aperta e da giocare fino all'ultima scheda. C'è invece sfiducia nel centrosinistra e nel Partito democratico perché si avverte il rischio flop. A concorrere alla vittoria finale sono

Nello Musumeci, appogiato da #Diventeràbellissima, Forza Italia in cui sono confluiti Scelta civica, Rivoluzione cristiana, Partito liberale italiano e Unione dei siciliani indignati, Musumeci presidente (Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale, Noi con Salvini, Energie per l'Italia), Unione di centro, Popolari e Autonomisti (Cantiere popolare, Movimento per le autonomie e Idea Sicilia) Fabrizio Micari, sostenuto da Partito democratico, Alternativa popolare - Centristi x Micari, Sicilia futura-Psi, Micari presidente (Il Megafono, Sinistra siciliana e Generazione next) Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle Roberto La Rosa di Siciliani Liberi Claudio Fava di Cento passi per la Sicilia, che raggruppa Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, Verdi, Partito della rifondazione comunista, Possibile, Sinistra italiana e Socialisti siciliani

I tempi comunque stringono ed entro domani occorre presentare alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la sezione elettorale, l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati nei collegi provinciali e successiva trasmissione alla segreteria del comune. Entro lunedì scatta invece la notifica agli scrutatori, da parte dei sindaci dei tanti comuni siciliani, a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale, dell'avvenuta nomina. E poi, entro martedì, arriva la decisione della commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte pervenute dalla commissione elettorale comunale per la variazione di sedi ed uffici elettorali di sezione e comunicazione delle stesse al prefetto e al sindaco.