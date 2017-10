Dieta inverno: rafforzare difese, dimagrire e stare in forma con alimenti stagione

Siamo ormai alle porte del periodo invernale e nonostante le temperature siano ancora miti il consiglio è quello di prepararsi al meglio ad affrontare la stagione del freddo, una preparazione che parte dall'alimentazione. E' bene, infatti, pensare a cosa mangiare e scegliere gli alimenti giusti che siano in grado di rafforzare le difese del nostro corpo, per evitare incorrere in fastidiosi raffreddori o influenze, permettendoci, però, allo stesso tempo di restare in forma.

Sono tanti coloro che con l'arrivo dell'inverno, infatti, mangiano un pò di più, solitamente i pasti sono più pesanti perchè più conditi e questo non fa certo bene a chi ha intenzione di dimagrire. E' possibile anche in inverno mangiare sano e non eccessivamente per rimanere in forma senza necessità di ricorrere a diete estreme in vista della prossima estate. C'è però anche chi si prepara alla prova costume della prossima estate proprio a partire da questa stagione invernale, per avere più tempo da dedicare al rimodellamento del corpo senza troppi sacrifici e restrizioni.

Dieta d'invero: gli alimenti giusti

Nel periodo invernale e nel cambio di stagione esistono due fattori predisponenti che tendono ad incrementare la possibilità di contagio da batteri e virus:

aumento delle concentrazioni patogene (virus e batteri) nell'atmosfera; riduzione dei nutrienti responsabili del supporto immunitario.

Gli alimenti che gli esperti consigliano di consumare per rafforzare il sistema immunitario sono quelli ricchi di:

vitamine idrosolubili, cioè Vitamina B1 o Tiamina, Vitamina B2 o Riboflavina, Vitamina B6 o Piridossina, Vitamina B12 o Cobalamina, Vitamina C; vitamine liposolubili, cioè Vitamina A o Retinolo e Carotenoidi, Vitamina D o Calciferolo e Vitamina E o Tocoferoli/Tocotrienoli; sali minerali, come calcio, zinco, potassio e magnesio; Omega 3; probiotici, che fanno anche parte della flora batterica intestinale, come lattobacilli, eubatteri e bifidobatteri, e prebiotici, cioè carboidrati e fibre; amminoacidi specifici.

Dieta d’inverno: dimagrire con gli alimenti di stagione

Se gli elementi appena riportati sono quelli che tendono a rafforzare il nostro sistema immunitario è bene sapere anche che consumando i tipici alimenti della stagione invernale, dai legumi, a brodi, zuppe, a frutta e verdura tipica, è possibile seguire diete che aiutano a dimagrire. Tra gli alimenti di stagione da preferire:

agrumi e arance e fragole, ricchi di vitamina C; carote, ricche di betacarotene che stimola il sistema immunitario, aumenta il numero delle cellule in grado di combattere le infezioni e contribuisce ad eliminare i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento delle cellule; zucca, patate dolci e tuorlo dell'uovo capaci di contrastare infezioni e virus stagionali; funghi; ricchi di betaglucani, carboidrati complessi che migliorano l'attività del sistema immunitario contro le infezioni, rafforzamento le difese immunitarie; salmone, ricco di vitamina D fondamentale nella lotta contro infezioni e virus alle vie respiratorie superiori; aglio, ricco di allicina e solfuro che stimola la moltiplicazione delle cellule che combattono virus e infezioni; frutta secca, ricca di vitamina E e antiossidanti, che svolgono una potente azione contro i malesseri stagionali e le infezioni alle vie respiratorie; cioccolato fondente, responsabile dell’aumento dei linfociti-T., in grado di debellare infezioni e virus.

Che tipo di dieta seguire? Di seguito proponiamo un esempio di dieta tipica da seguire in inverno. Questo regime alimentare prevede:

a colazione, un caffè e un po’ di cereali integrali; per spuntino a metà mattina, un frutto di stagione; a pranzo, 50 grammi di pasta o di riso, un po’ di verdure cotte, o minestrone, e un altro frutto di stagione; per merenda a metà pomeriggio uno yogurt; a cena, zuppa calda a base di verdure, meglio se di cavoli, finocchi, carciofi, verze e zucca, accompagnata da proteine e insalata o carote (crude).

Questa dieta prevede anche l’aggiunta di succhi di frutta senza zucchero, di tè, di latte e di yogurt scremati dal quarto giorno in poi. Niente carne fino al quinto giorno e niente riso fino al settimo e ultimo giorno. Seguendo questo regime alimentare per tutto l’inverno si possono perdere anche 7-8 chili.