Ora solare: evitare insonnia e malumori. Dieta e rimedi. Rischi 12 milioni italiani

Lancette indietro di 60 minuti e si torna all'ora solare: il nuovo, e consueto passaggio dall'ora legale all'ora solare, però, per moltissimi italiani rappresenta un fattore determinante del vivere quotidiano e in molti casi, almeno nei primi giorni di assestamento, è causa di malumori e fastidi fisici. E' vero che con il passaggio all'ora solare si dorme un'ora in più ma è anche vero che il pomeriggio fa buio prima ed è proprio la mancanza di luce anticipata a creare i principali fastidi. Come evitarli o come risolverli nel caso in cui insorgano?

Ritorno all'ora solare: fastidi e rischi per milioni di italiani

Con il ritorno all'ora solare, sono circa 12 milioni secondo le statistiche gli italiani che rischiano l'insonnia. Tanti anche per i quali l'ora solare causa decisi malumori. Per evitare che questi rischi si trasformino in problemi reali, il consiglio è quello di fare attenzione a ciò che si mangia. Secondo Coldiretti, infatti, l’alimentazione è strettamente collegata al sonno e una buona ed equilibrata alimentazione favorisce decisamente il sonno, permettendo di addormentarsi difficilmente, evitando cibi pesanti o sostanze eccitanti. Il consiglio principale è quello di evitare di mangiare per cena cibi ricchi di sodio o con curry, pepe, paprika e sale, snack, salatini e piatti preparati con dado da cucina.

Ora solare: la dieta giusta per evitare fastidi

Se alcuni cibi sono decisamente da evitare, altri sono invece consigliati. E' sempre Coldiretti a stilare una lista di alimenti che andrebbero consumati per dormire meglio, anche a cena. E si tratta di cibi che contengono triptofano, amminoacido che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento come:

pasta e riso; orzo; legumi; carne; pesce; uova bollite; formaggi freschi.

Stando sempre a quanto consigliato da Coldiretti, tra le verdure, dovrebbero essere privilegiate lattuga e radicchio rosso e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno. Via libera anche a zucca, rape e cavoli. E come dimenticare un bicchiere di latte caldo prima di andare a letto, che oltre a diminuire l’acidità gastrica che può causare problemi per il sonno, durante la digestione stimola elementi capaci di attenuare insonnia e nervosismo e favorire un bella dormita?