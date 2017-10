Tunnel da 10 miglia sotterraneo scavato da Elonk Musk. Finalità e ulteriori innovazioni

La Boring Company di Alon Musk ha concluso un tunnel sotterraneo di 10 miglia per poter anadare avanti con una altra delle sue invenzioni che sta per diventare realtà. Così come non mancano ulteriori innovazioni che ben procedono.

Da una parte si conferma l'interesse dell'imprenditore rivoluzionario Elon Musk nel settore della mobilità alternativa. Dall'altra è evidente la sua spinta pionieristica nel vedere opportunità laddove gli altri non posano neanche lo sguardo. Ed ecco allora per favorire gli spostamenti urbani nelle grandi città, vero e proprio vulnus nel campo dei trasporti, sta immaginando tunnel sotterranei nel sottosuolo.

Anzi, è già passato dalle parole ai fatti nella città di Los Angeles con il progetto The Boring Company, la compagnia di Elon Musk. I primi scatti che ha reso pubblici sono la testimonianza di come i lavori prenderanno una direzione ben precisa. Sarà un successo o un sogno destinato a non concretizzarsi mai pienamente?

Boring Company: obiettivo Hyperloop

La domanda è legittima alla luce dei tentativi di Elon Musk, tutti geniali a modo loro, ma non sempre di immediata realizzazione. Con The Boring Company, in pista c'è adesso la realizzazione di un tunnel sotterraneo quasi due chilometri scavato a 13 metri di profondità sotto le strade pubbliche di Los Angeles, esattamente sotto l'asfalto del quartier generale di SpaceX a Hawthorne, nel contesto di un progetto più ampio che prevede 35 miglia di percorrenza tra Baltimora e Washington DC. L'immagine condivisa dal magnate sudafricano e che sta adesso facendo il giro del mondo rispecchia in modo pressoché fedele i prototipi e i concept circolati nei giorni scorsi, a testimonianza dell'affidabilità del progetto.

Per quanto riguarda il consenso, i passeggeri raggiungeranno il tunnel con un ascensore (o un sistema simile) e viaggeranno alla velocità massima di 200 chilometri orari. Come precisato da Musk, si tratterà di una sorta di autostrada, dove pattini elettrici muoveranno veicoli e pod per le persone sull'arteria principale. Provando ad allargare lo sguardo, si tratta di una tappa che potrebbe portare alla realizzazione del visionario sistema Hyperloop. Qui entra di nuovo in gioco la potenza dell'immaginazione di Elon Musk, che da parte sua sta mettendo sul piatto milioni su milioni di dollari.

Hyperloop è l'innovativo mezzo di trasporto con cui pendolari e viaggiatori si muovono all'interno di un tubo a bassa pressione a levitazione. L'utilità? I tempi estremamente ridotti di percorrenza: basterebbero meno di 29 minuti per raggiungere Washington da New York. Intendiamoci, siamo ancora nelle fasi preliminari e molto da resta ancora da fare sia per condurre a termine questa operazione e sia per passare alla piena operatività, preceduta naturalmente da una fase di sperimentazione. A quanto pare, i costi saranno interamente sostenuti da Musk.

Elon Musk: innovativo visionario o eterno incompiuto?

Qualcuno potrà obiettare che la sua principale creatura, Tesla Motors, l'azienda con cui sta cercando di trasformare le auto elettriche in un status symbol, come l'iPhone nel settore della telefonia, non riesca a decollare ovvero ad andare al di là dei ristretti confini locali. Ma solo il tempo potrà fornire una risposta definitiva al progetto di Elon Musk.

Ma poi è possibile citare il caso di PayPal, forse il più famoso e utilizzato sistema per effettuare pagamenti online, di cui è co-fondatore, la pari di OpenAI sul versante dell'intelligenza artificiale.

E se il sistema di trasporto super veloce Hyperloop sembra così lontano dal vedere la luce (ma come abbiamo visto, neanche tanto), l'imprenditore di Pretoria è anche l'amministratore delegato di SpaceX, Space Exploration Technologies Corporation, da lui stesso creata dal nulla, per la costruzione di lanciatori spaziali a razzo e veicoli spaziali per il trasporto orbitale di persone e merci.n Musk è già nella fase di costruzione.

La super batteria: dai quartieri alle auto?

Se c'è un aspetto che caratterizza l'azione e il pensiero di Elon Musk è l'innovazione. La spinta lo porta a vedere al di là dell'ostacolo, andando a scovare risposte ai problemi più comuni.

Se ad esempio il casus belli delle auto elettriche è la scarsa autonomia che scoraggia i consumatori ad abbandonare i mezzi alimentati con i più tradizionali sistemi di rifornimento, ecco che Musk è adesso al lavoro sulla più grande batteria al litio del mondo. Farà la sua comparsa in South Australia e servirà a rifornire la popolazione alle prese con problemi energetici.

Ma nulla vieta a un visionario come lui che la medesima tecnologia possa essere traslata sulle auto elettriche di sua produzione. L'impresa è di certo alle sue corde e alla sua portata, anche dal punto di vista strettamente economico.