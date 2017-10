Grana Padano al posto del Parmigiano Reggiano. Allarme Auchan e ristorazione

Allarme Auchan per vendita di Grana Padano spacciato per Parmigiano Reggiano: il caso e la denuncia. Le differenze tra i due formaggi

Grana Padano spacciato come Parmigiano Reggiano dalla grande catena Auchan: la denuncia è arrivata da Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna ed esponente della Lega Nord, che ha scoperto che Auchan ha venduto, o vende sempre, Grana Padano spacciato per Parmigiano Reggiano.

Grana Padano al posto del Parmigiano Reggiano: il caso

Secondo quanto riportato da Ranieri in un centro della catena Auchan sarebbe stata venduta una punta di Grana Padano della Nuova Caselli Spa di Reggio Emilia come Parmigiano Reggiano, ‘scoperta’ che lo ha portato a depositare un’interrogazione per chiedere al Consorzio del Parmigiano e alla Regione di vigilare, affinchè giochetti simili non accadano mai e mai più. Secondo Ranieri, infatti, è un dovere tutelare le scelte dei consumatori e, allo stesso tempo, lavoro e dedizione nella produzione dei diversi prodotti da parte delle diverse aziende agricoli. Simili errori, dunque, sono inaccettabili e non è assolutamente giustificabile mettere in vendita un chiaro falso alimentare.

Grana Padano e Parmigiano Reggiano: le differenze

Grana Padano e Parmigiano Reggiano rappresentano due eccellenze del nostro Paese, ottimi alleati del colesterolo, una molecola di grasso prodotta dall’organismo per svolgere numerose e indispensabili funzioni, ma da consumare comunque senza grandi eccessi perchè una concentrazione eccessiva di colesterolo nel sangue può aumentare il rischio cardiovascolare, mettendo a rischio la nostra salute. Nonostante questi due formaggi siano esteriormente i molto simili per quanto riguarda, geometria della forma, dimensioni e peso, caratterizzati dalla lunga stagionatura e i disciplinari di entrambi i formaggi prevedono che le vacche siano munte due volte al giorno, tra i due si riscontrano anche differenze.

Grana Padano e Parmigiano Reggiano, infatti, presentano tanto una serie di caratteristiche che li accomunano quanto una serie di caratteristiche che li distinguono ed entrambi i formaggi hanno ottenuto la denominazione di origine e tipica sia livello italiano sia a livello europeo, con il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta. Le principali differenze esistenti tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono:

il caglio del primo è solo di origine animale, mentre quello per il Grana Padano può essere di origine animale, vegetale o batterico; le norme di produzione del Consorzio del Grana Padano ammettono l’uso di conservanti, mentre il Consorzio del Parmigiano Reggiano vieta assolutamente l'uso di qualunque conservante, rendendolo, dunque, più ‘naturale’ e migliore.