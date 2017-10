Italia, famiglie situazione economica migliora. E aumento pesante tasse in arrivo per questo

Notizie positive e notizie negative dal rapporto "Gli italiani e il risparmio" realizzata da Ipsos per Acri. Da una parte la situazione economica delle famiglie fa registrare un trend migliore rispetto a quello dello scorso anno. Ma dall'altra pollice in giù per la differenza tra le classi ovvero tra chi vive in situazione difficoltà e chi non lo è. Il solco è molto pronunciato e non ci sono per ora avvisaglie di un cambiamento della tendenza. Di più: anche il divario tra le aree del Paese ovvero tra un Nord che continua ad andare avanti e un Sud che arranca rimane ancora visibile nel contesto occupazionale. E se la fiducia registrata è comunque maggiore rispetto a quella del passato, dall'altra la cautela continua a farla da padrone perché c'è contezza sullo stato di crisi che non è ancora definitivamente alle spalle.

Più fiducia, ma la crisi non è finita

A proposito di risparmio, dopo quattro anni consecutivi di crescita, viene fuori in occasione della 93esima Giornata mondiale del risparmio, diminuisce la quota di italiani che affermano di essere riusciti a risparmiare negli ultimi dodici mesi. Più esattamente

le famiglie con trend di risparmio positivo hanno risparmiato nell'ultimo anno e lo faranno di più o nella stessa misura anche nei prossimi dodici mesi: sono il 27%; le famiglie con risparmio in risalita hanno speso tutto senza fare ricorso a risparmi e debiti, ma nei prossimi dodici mesi pensano di risparmiare di più: sono il 6%; le famiglie che galleggiano hanno speso tutto senza fare ricorso a risparmi e debiti e pensano che lo stesso avverrà nel prossimo anno, oppure hanno fatto ricorso a risparmi e debiti, ma prevedono di risparmiare di più nei prossimi dodici mesi; le famiglie col risparmio in discesa sono riuscite a risparmiare, ma temono di risparmiare meno nei prossimi dodici mesi: sono il 9%; le famiglie in crisi moderata di risparmio hanno consumato tutto il reddito e nei prossimi dodici mesi temono di risparmiare meno: sono il 9%; le famiglie in crisi grave di risparmio hanno fatto ricorso ai risparmi accumulati e a debiti e pensano che la situazione del prossimo anno sarà identica o si aggraverà: si riducono molto, ora sono il 16%.

E i consumi come vanno? Chi sta bene incrementa le spese

Da una parte ci sono coloro che sono stati colpiti in modo serio dalla crisi: continuano ad adottare una forte razionalizzazione delle proprie spese, quando non una vera e propria austerità. Queste persone mantengono quindi un approccio cauto verso il consumo, vivono ancora tutte le difficoltà del consumatore. Chi ha sperimentato qualche difficoltà continua a razionalizzare i consumi, ma incrementa quelli legati alla telefonia ed è meno cauto rispetto all'auto, all'elettronica e ai prodotti per la casa. Coloro che non sono stati colpiti dalla crisi e che ora si sentono abbastanza rassicurati sulle proprie possibilità di spesa sono ancora un po' cauti a causa del contesto nazionale e internazionale. Se quindi non mostrano una corsa ai consumi, riavviano quelli che erano stati compressi negli anni più difficili per il Paese. Chi sta bene incrementa le spese.

Proprio per questo motivo aumentano le tasse per tutti, come confermato dalla Ulm di 9 miliardi l'anno prossimo certi con un rincaro delle tasse per le case e e della spazzatura e che potrebbe anche essere più forte con l'arrivo della riforma del catasto.

E poi il bollo dell'auto che dovrebbe divetare progressivo in base all'inquinamento e farebbe in modo che circa tra i 17-20 milioni di italiani pagheranno il massimo, tanto da essere conveniente cambiare auto.

E poi ancora una minora detrazioni, per molti, dei familiari a carico e una detrazioni minore per la casa. E le agevolazioni per le tasse per professioni e imprese che dovevano arrivare con un aliquota del 24% sono state spostate almeno di un anno.