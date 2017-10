Napoli Manchester City streaming live gratis. Dove vedere

Sarri ha chiesto ai suoi di non commettere più un errore che sembra essere connaturato a questo Napoli 2017/2018. Bisognerà scendere in campo con la giusta determinazione per provare a battere il City

Sarri e Guardiola si ritrovano a quindici giorni di distanza dalla sfida dell’andata e da allora poco è cambiato. Primi gli azzurri con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla coppia Juventus Lazio. Primi i Citizens che però hanno un vantaggio di cinque lunghezze dei cugini dello United. Entrambe le squadre godono ancora del riconoscimento unanime sul fatto che giocano il calcio più bello d’Europa. La differenza, almeno questo è quello che si augurano i supporters degli azzurri, sarà nell’atteggiamento del Napoli in campo.

Sarri ha chiesto ai suoi di non commettere più un errore che purtroppo sembra essere connaturato a questo Napoli 2017/2018 e che potrebbe mettere a rischio il cammino degli azzurri verso gli obiettivi prefissati. All’andata tutti ricordano quella terribile mezz’ora iniziale durante la quale la squadra di Guardiola costruì il suo successo. Una squadra era scesa in campo e voleva dimostrare subito di essere la più forte. L’altra, nella fattispecie il Napoli, restò chiusa con la mente negli spogliatoi fino al trentesimo del primo tempo.

Subendo due reti, rischiando seriamente per altre due volte e prestando il fianco, inerme, alle scorribande dei Citizens. Solo il caso e la fortuna volle che quella mezz’ora non si chiuse con un passivo di quattro reti a zero che avrebbe reso vano ogni tentativo di rimonta. Questa volta il Napoli dovrà giocare da Napoli fin dal primo minuto. La partita è di quelle al limite dell’impossibile e proprio per questo gli azzurri dovranno giocarsela con il piacere della sfida. Provare a spostare l’ostacolo più in avanti. A dimostrare che, al di là della qualificazione che resterebbe aperta solo in caso di successo, altrimenti sarebbe davvero dura raggiungere gli ottavi, il Napoli su questi palcoscenici ci può stare eccome. Sarà interessante dunque vedere Napoli Manchester City anche con lo streaming, quello legale che consente di seguire le partite live gratis. Ecco dove vedere la sfida del San Paolo.

Napoli Manchester City live gratis streaming emittenti

La caccia alla modalità che più si avvicina alle esigenze per vedere la sfida del San Paolo tra Napoli e Manchester in streaming live gratis è ormai dichiarata aperta e il primo obiettivo che i cercatori di streaming devono portare a casa è quello di scegliere opzioni legali e sicure. Tra queste i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani rappresentano un’alternativa sempre più ricercata sul web.

Quella dei portali delle emittenti che operano fuori dall’Italia è solo una delle alternative che sta riscuotendo sempre maggior successo tra chi sceglie lo streaming in maniera costante per vedere l’evento prescelto. Anche in questa occasione saranno in tanti a scegliere questa possibilità. Anche perché, con un po’ di fortuna, si riesce a beccare anche una discreta qualità delle immagini. Sfida equilibrata, nonostante tutto. In ogni caso, tra le molte possibilità è possibile scegliere i siti dei paesi:

Repubblica Ceca con Ceská Televize; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Svezia con Modern Times Group; Slovacchia con Slovenská Televízia; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con Radio-televizija Srbije; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Paraguay con Sistema Nacional De Television.

Napoli Manchester City streaming italiano con Premium

Mediaset Premium conserva ancora un anno di esclusiva sulle sfide della Champions League. Così anche Napoli Manchester City potrà essere vista in esclusiva solo da quelli che hanno acquistato il pacchetto Champions attraverso la piattaforma streaming Premium Play. Oppure, quelli che sono in possesso dell’apposito dispositivo, possono acquistare anche il singolo evento. Bisogna utilizzare la piattaforma streaming Premium Play che offre la possibilità di vedere la sfida in streaming anche su smartphone e tablet, equipaggiati con sistema operativo Android, ma anche con iOS per iPhone e iPad, PC. Ma l'utilizzo è possibile anche su Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast.

Streaming Napoli Manchester City con piattaforme bookmaker

Infine siamo giunti all’ultima opzione sul tappeto per vedere Napoli Manchester City in streaming in maniera legale e senza alcun tipo di problema. Si tratta di sfruttare le piattaforme dei bookmaker che, da un po’ di tempo a questa parte mandano le immagini anche delle sfide della Champions League oltre che di quelle del torneo di Serie A. Ed è comunque un’alternativa molto diffusa tra i più giovani e tra chi conosceva già questi siti perché ama le scommesse. Per vedere le immagini bisogna iscriversi alla piattaforma prescelta ed aprire una linea di credito online. E in aggiunta alcuni siti non trasmettono il live streaming delle sfide dei propri campionati ma solo di quelli esteri. Tuttavia vale la pena fare un tentativo che magari va a buon fine. Chi è abituato a fare pronostici e puntare sull'andamento e sugli esiti degli appuntamenti sportivi ne è consapevole da molto tempo.