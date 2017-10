Streaming Napoli Manchester City senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Il Napoli dovrà vincere per provare a restare in corsa e riscattare anche il ko nella gara di andata. Non sarà facile contro una delle corazzate europee che sta vivendo un grande momento di forma

Una città intera è pronta a celebrare il rito della Champions League gridando ancora più forte quella parola “Campioni”, ovviamente declinata in inglese, alla fine della celeberrima musichetta che accompagna le squadre all’uscita del tunnel degli spogliatoi. È proprio vero che al San Paolo, mercoledì sera, si affronteranno Napoli e Manchester City, due delle squadre che stanno giocando forse il calcio più bello del mondo in questo frangente. Due squadre guidate da due allenatori che amano vincere e farlo con classe. Stile.

Velocità. In una sola parola con la bellezza negli occhi di chi gioca e di chi guarda. Peccato solo che, per una sconfitta di troppo, quella rimediata contro lo Shakthar Donetsk all’esordio, abbia parzialmente compromesso il cammino del Napoli in questa competizione. Azzurri costretti a vincere, dunque per provare a restare in corsa e riscattare anche il ko nella gara di andata. Non sarà facile contro una delle corazzate europee che sta vivendo un grande momento di forma. Ma la sfida è di quelle allettanti e il Napoli non vorrà tirarsi indietro. Lo streaming, quello legale e sicuro, consentirà di vedere Napoli Manchester City anche senza abbonamento tv. Come fare per vedere la partita gratis è presto detto: bisogna seguire le indicazioni che troverete di seguito.

Napoli Manchester City streaming con Premium

Per vedere in streaming la gara di ritorno della sfida tra due squadre che in molti considerano tra le più spettacolari d’Europa è quella di utilizzare la piattaforma streaming di Mediaset Premium, ovvero Premium Play. Discorso valido anche per Napoli Manchester City che promettono scintille nel return match del San Paolo dopo la vittoria dei Citizen all’Etihad Stadium. In Inghilterra il Napoli subì una dura lezione di calcio nella prima mezz’ora, andando sotto di due reti e rischiando di subirne altre due, per poi rifarsi uscendo fuori alla distanza, accorciando le distanze su calcio di rigore con Diawara dopo averne sbagliato uno con Mertens. E conducendo le danze per gran parte della successiva ora di gioco senza riuscire a pervenire al pareggio.

Spettacolo garantito dunque che gli abbonati all’emittente del Biscione potranno godersi in streaming, ovviamente legale, potendo ascoltare la telecronaca in italiano oltre che godere di immagini davvero eccezionale grazie alla tecnologia in 4K. Lo streaming consente di vedere le partite anche su smartphone e tablet che garantiscono una piena libertà a patto di poter contare su un buon collegamento Internet. Altri invece inizieranno le ricerche per trovare i link giusti, quelli in grado di garantire la visione live gratis delle partite. Un’impresa tutt’altro che facile che non sempre porta i suoi frutti.

Napoli Manchester City streaming senza abbonamento tv

Napoli Manchester City si potrà vedere in streaming, facendo attenzione ovviamente a scegliere le alternative legali e sicure, anche senza avere un abbonamento alla pay tv. Vedere in streaming la sfida del San Paolo senza abbonamento sarà possibile attraverso le tante declinazioni che questa opportunità offre a un pubblico di affezionati che sempre più spesso non riescono a starne senza. Così la vigilia di questa sfida importantissima sia per gli azzurri che per la squadra di Guardiola che vincendo sarebbe matematicamente promossa agli ottavi, sarà l’occasione per iniziare le ricerche del modo migliore per vedere questi novanta minuti che si preannunciano di rara bellezza.

Streaming Napoli Manchester City portali emittenti fuori dall’Italia

Per prima cosa per vedere Napoli Manchester City in streaming i portali delle emittenti che operano fuori dall’Italia rappresentano un’ottima alternativa. Una possibilità legale e diffusa anche tra i meno giovani che hanno imparato a fare le ricerche appropriate in Rete. Se non avete idea di quali possono essere le ricerche da fare ecco alcuni suggerimenti. Si tratta di una minima parte dei siti che potrebbero fare al caso vostro, ma è comunque un punto di partenza: Slovacchia con Slovenská Televízia, Turchia con Turkish Radio and Television Corporation, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Svezia con Modern Times Group, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Serbia con Radio-televizija Srbije, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Come vedere Napoli Manchester City in streaming senza abbonamento

Per chi non vuole assolutamente perdersi la sfida tra due delle formazioni che probabilmente giocano in questo momento il calcio più spettacolare al mondo e si ritroveranno di fronte per la prima di ritorno del girone F esiste un altro modo per vedere la partita con lo streaming, legale e gratuito, anche senza aver sottoscritto un abbonamento. Si tratta dei siti dei bookmaker che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. Infine c’è la possibilità di provare con Now Tv che offre anche la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.