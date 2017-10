Azienda cerca senza esperienza personale per Dubai con 223mila euro all'anno di stipendio

Fare l’agente immobiliare a Dubai per 233mila euro l’anno: la nuova offerta di lavoro da sogno per chi cerca un impiego diverso

Sono quelle offerte da sogno che come abbiamo visto nell'articolo qualche volta fanno capolino. Bisogna ovviamente stare molto attenti che non sia una bufala, ma le premesse che sia reatà ci sono tutte in questo caso.

E' un'offerta non allettante ma che potrebbe addirittura cambiare la vita di chiunque, è la chimera che tanti inseguono e che potrebbe trasformarsi 'semplicemente' in realtà, quel lavoro all'estero dallo stipendio ottimo, soprattutto se l'estero è Dubai e lo stipendio da 233mila euro all'anno. Una vera e propria svolta. E' proprio questa la nuova offerta di lavoro che giunge da lontano. Ma cosa prevede?

Offerta di lavoro da Dubai e stipendio esorbitante

Stando a quanto riportano le ultime notizie, una nota azienda di Dubai, la Allsopp & Allsopp, azienda con sede nel Regno Unito, cerca agenti immobiliari da impiegare a Dubai. Ai potenziali candidati non è richiesto particolare requisito nè esperienza pregressa nel settore. Unica richiesta da parte dell'azienda ai potenziali candidati per questo impiego è essere motivati e mostrare particolare entusiasmo per il lavoro. Il tutto per un contratto di ben 200.000 sterline l'anno, pari a circa 233.000 euro, per 17000 sterline al mese esentasse. L’azienda, stando a quanto reso noto, aiuterà anche i dipendenti a trovare casa.

Impiego e carriera a Dubai con nuova offerta di lavoro attuale

Secondo quanto riportano le ultime notizie, dalla azienda Allsopp & Allsopp hanno fatto anche sapere che una volta assunti in questa realtà lavorativa, tutti i dipendenti avranno la possibilità di crescere all'interno della azienda stessa, facendo carriera e arrivando a guadagnare anche 300.000 sterline l'anno. Al momento non si sa nulla delle candidature inviate ma il prossimo 14 novembre a Liverpool è stata organizzata una giornata per conoscere chi è interessato alla posizione. Per mandare il proprio curriculum, bisogna inviare una mail all’indirizzo careers@allsoppandallsopp.com. Il blog investire a Dubai ha spiegato perchè oggi convenga investire in immobili a Dubai considerando soprattutto la forte crescita del settore turistico.

E gli stessi responsabili della risorse umane dell’Allsopp&Allsopp hanno fatto sapere di avere grandi e importanti piani di ampliamento per Dubai e proprio per questa l’azienda sarebbe alla ricerca di persone più motivate ed entusiaste che esclusivamente ricche di esperienza da vantare ma senza alcuna particolare motivazione.

Offerte di lavori dei sogni e da sogno

L’offerta di lavoro dell’azienda del Regno Unito è solo l’ultima in ordine di arrivo di diverse offerte di lavoro davvero molto curiose, interessanti e da sogno in quanto a stipendi considerando che le occupazioni che si svolgono in patria non retribuiscono mai tanto quanto un impiegato meriterebbe sia per carriera di studio precedente l’occupazione sia per effettivo lavoro svolto perché, ormai si sa, soprattutto nel nostro Paese, gli stipendi sono decisamente bassi rispetto a quanto i lavoratori fanno.

Fino a qualche tempo fa si parlava della ricerca di un custode per un'isola deserta della Scozia. Inchcolm Island, a Nord di Edimburgo, cerca, infatti, un custode che viva sull'isola otto mesi e che dia informazioni ai turisti che la visitano. A parte essere popolata da foche, sull'isola non c'è alcuna altra traccia di persone. La persona che ne diventerà custode lavorerà sull'isola in piena solitudine per otto mesi, facendo da guida turistica ai turisti che di passaggio approdano sull'isola e vendendo loro eventuali souvenir. Il tutto per uno stipendio mensile di circa 24mila euro oltre all’alloggio in un delizioso cottage tipico, con due camere da letto, che si trova vicino a un’abbazia medievale, la Inchcolm Abbey, grande attrazione dell’isola che ogni anno, secondo le informazioni, attirerebbe circa 20mila turisti.

Altra offerta di lavoro da sogno era quella proposta solo qualche mese fa da Bidtotrip, start up avviata due anni fa a Londra che mette all’asta le camere degli hotel di lusso e oggi ha 100mila utenti attivi, 9 dipendenti e cercava due mistery guest, ospiti in incognito, figure che, come spiegato da una delle fondatrici, italiana, aiutino a tenere alto lo standard degli hotel. Compito delle due figure è quello di controllare la qualità dei servizi offerti dalla struttura, come Spa, servizio in camera, piscina, sauna, ristorante, massaggi e compilare successiva una recensione dettagliata della struttura e dei servizi testati, allegando foto e brevi video, girati anche con lo smartphone.

Ogni mistery guest riceve biglietto andata e ritorno per raggiungere la struttura da valutare e la prenotazione con pensione completa a carico di Bidtotrip, con stipendio decisamente ben pagato, oltre ai servizi di cui usufruiscono gratuitamente. Anche in questo caso non è necessario avere alcun requisito particolare né esperienze particolari ma solo un’ottima conoscenza della lingua inglese.