Black Friday 2017: attese forti offerte in Italia e Usa. Alcune già iniziate. Record spesa

Si prospettano numeri da record in vista della giornata di sconti del 24 novembre. La sola Amazon ha previsto sconti e offerte fino al 70 per cento del prezzo iniziale.

Alcune offertesono già iniziate, altri sconti ssono stati già comunicati. Ci si attendeun Black Friday con una spesa online record in Italia e negli Usa.

A grandi passi verso il Black Friday 2017. Anche quest'anno, l'evento segna l'avvio della stagione dello shopping. Si tratta di una tradizione statunitense che prevede un evento celebrativo anche dalle nostre parti per l'accensione del semaforo verde per gli acquisti natalizi perché, in fin dei conti, i prodotti di elettronica di consumo ottengono sempre un ottimo seguito commerciale. L'appuntamento è il 24 novembre, seguito tre giorni dopo, dal Cyber Monday. A fare da traino è proprio quell’innovazione di cui si nutrono le nuove tecnologie. Dalle fotocamere compatte agli smartphone ultrasottili, dagli elettrodomestici multifunzione alle TV di ultima generazione con cui navigare sul web e far finta, almeno per un paio d'ore, di essere al cinema.

Black Friday 2017: sarà un successo

Il Black Friday 2017 sarà un successo? Le premesse sono positive: c'è Amazon, ad esempio, con i suoi sconti fino al 70 per cento. E ci sono i numeri strabilianti di Retailmenot, secondo cui sette consumatori statunitensi su dieci approfitteranno dei due eventi del Black Friday e del Cyber Monday per fare acquisti per sé e per gli altri. Rispetto allo scorso anno, viene messo in conto un vero e proprio boom della spesa online fino al 41% con l'abbigliamento e gli accessori da una parte e l'elettronica di consumo dall'altra, a fare da traino. Facile credere che anche in Italia ci possa essere una spinta in avanti, magari con quote inferiori rispetto a quelle previste negli Stati Uniti, ma comunque in crescita rispetto a un anno fa.

Cellulari più grandi e tablet più piccoli

Gli smartphone diventano sempre più grandi e intelligenti, i tablet sempre più piccoli. Le tendenze del mercato hi-tech seguono strade proprie e il Black Friday 2017 si rivela interessante anche per comprendere le tendenze. Le principali aziende produttrice di cellulari stanno gradualmente allargando le dimensioni dello schermo. I tradizionali 4 pollici, standard fino a pochi anni fa, sembrano non bastare più sia che si tratta degli iPhone di Apple e sia degli smartphone Android dei vari Samsung, LG, Huawei, solo per citarne alcune.

D'altronde, i fatti dimostrando come lo smartphone sia utilizzato sempre più spesso per servizi che vanno al di là della semplice chiamata. Le tavolette multifunzionali seguono un percorso opposto. Dai circa 9 pollici iniziali, la maggior parte delle ultime release esibisce un display da 7 pollici per favorire praticità e maneggevolezza. Grandezza a parte, a fare la vera differenza, in realtà, è la qualità dello schermo e il piacere della visione.

Offerte già al via

Oltre ad Amazon che ha annunciato fino al 70% di sconto, ci sono Euronics, Mediaworld, Expert che hanno annunciato sconti sia nei negozi fisici che online. Ma c'è già chi ha iniziato a fare delle prime offerte e sconti partendo un pò in anticipo. Ad esempio il noto sito GearBest ha scontato numerosi prodotti informatici con una campagna fino al 20 Novembre che anticipa il Black Friday e poi Sony ha rilanciato la sua realtà virtuale con due giochi a 379 euro, una offerta che online si può trovare su Amazon (ma potrebbe arrivare anche ad altri operatori). Vi sono anche idniscrezioni su Apple, sarà molto difficile avere sconti, certamente non sugli ultimi modelli.

Ritornando ad Amazon un altro antipasto lanciato è stato la sezione iscriviti e risparmia di prodotti di largo consumo con la possibilità di fare tre ordini, i primi due al 5% di sconto totale, il terzo al 10%.