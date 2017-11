AEK Milan streaming. Vedere

Il Milan deve riacquistare una mentalità da provinciale se vuole far strada in Europa. Il prestigio va ricostruito con le vittorie e bisogna ricominciare con l'AEK per blindare la qualificazione

AEK Milan deciderà molto sul futuro europeo dei rossoneri e di Montella. Il Diavolo deve vincere a tutti i costi per lasciarsi alle spalle il pareggio a reti inviolate della gara di andata a San Siro, apice di una crisi che sembrava superata con il blitz di Verona contro il Chievo. Ma che invece si è riaffacciata prepotentemente sabato scorso quando, alla Scala del Calcio, l’orchestra bianconera della Juventus, guidata da un solista d’eccezione che risponde al nome di Gonzalo Higuain, ha suonato il de profundis alle ambizioni rossonere. E quindi giù con le critiche, con le analisi e con le accuse. Tra le quali quella più diretta, anche se arrivata in maniera molto velata è stata quella di smetterla con l’estetica e puntare di più sulla concretezza.

A pronunciare queste parole è stato l’amministratore delegato del Milan che, insomma, ha fatto capire che da oggi in poi serviranno punti. In Europa per blindare già da giovedì il passaggio del turno e l’approdo alla fase ad eliminazione diretta in Europa League. E in Italia per risalire una china che sembra aver inghiottito le speranze di un popolo, quello rossonero che sperava di aver terminato gli anni del purgatorio e che questa sarebbe stata la stagione della resurrezione. E della conquista dei traguardi che una società come è il Milan non solo merita, ma che è obbligata a raggiungere. E così la sfida contro i greci dell’AEK assume un valore davvero elevato.

Come fosse una finale e non un turno di qualificazione, con un avversario nemmeno chissà quanto forte. Un tempo il Milan avrebbe fatto un sol boccone di questa compagine. Già. Un tempo. Oggi il Diavolo deve riacquistare una mentalità da provinciale se vuole fare strada in Europa. Il prestigio va ricostruito con le vittorie. Il blasone, a quanto pare, non basta più. Grande l’attesa per vedere questo match tra AEK e Milan valido per la quarta giornata di Europa League. Vedere questi novanta minuti in streaming sarà possibile attraverso le varie alternative, tutte legali e sicure, che sono a disposizione del popolo del web.

AEK Milan live gratis streaming siti emittenti

Quelli che si metteranno a caccia dei alla ricerca dei siti giusti, quelli cioè che permettono di vedere AEK Milan live gratis in streaming sanno ormai che esistono diverse modalità per sfruttare questa opportunità. Una delle più diffuse, che consente anche di rimanere nell’alveo della legalità è senza dubbio quella offerta dai siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Si tratta dell’alternativa più diffusa anche perché tutti conoscono la possibilità di usufruire dei siti giusti, che ovviamente garantiscono anche gli aspetti legali della faccenda, attraverso ricerche attente che devono evitare le soluzioni che vengono oscurate proprio perché non rispettano questi criteri. I siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani rappresentano dunque un porto sicuro nel quale approdare. E di seguito abbiamo pensato di offrire un piccolo sunto che potrebbe dare il la alle vostre ricerche:

Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Slovacchia con Slovenská Televízia; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Serbia con Radio-televizija Srbije; Svezia con Modern Times Group; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Paraguay con Sistema Nacional De Television.

AEK Milan streaming italiano Sky

Ma c’è da tenere in considerazione un aspetto non secondario in questa ricerca. Molti, infatti, non sanno fare a meno della telecronaca in italiano e della pulizia perfetta delle immagini. In questo caso c’è poco da discutere o ricercare. Solo Sky, l’emittente di Murdoch che detiene in esclusiva per l’Italia anche per quest’anno il diritto di trasmettere le immagini delle sfide dell’Europa League compresa AEK Milan, può risolvere questo problema. Lo streaming è fornito dalla piattaforma streaming dell’emittente di proprietà del magnate australiano, Sky Go, che si può scaricare anche sui vostri dispositivi mobili. Piccolo dettaglio, che non vi sarà sfuggito, sarà la necessità di acquistare l’intero pacchetto dell’Europa League, oppure anche il singolo evento a patto di possedere l’apposito decoder. Oppure non resta che affidarsi alla piattaforma Now TV, che rientra a pieno titolo nella sterminata galassia Sky. Per abbonarsi si va da un minimo di nove euro e novantanove centesimi con la possibilità di provare gratuitamente il servizio.

Vedere AEK Milan streaming siti bookmaker

L’ultima opzione disponibile per vedere AEK Milan in streaming live gratis in maniera legale e anche sicura è quella che si può trovare attraverso lo sfruttamento dei siti dei bookmaker. Un’opportunità che gli appassionati del mondo delle scommesse hanno, ovviamente, scoperto prima di tutti gli altri visto che frequentavano per la loro passione questi portali già da prima. In questa circostanza potrebbe essere necessario prima iscriversi alla piattaforma prescelta e poi aprire un conto online se ancora non lo si possiede. Ultimo ingrediente utile per avere questa opportunità è quello di scommettere con una certa frequenza.