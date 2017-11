AEK Milan streaming live gratis Europa League oggi su Rojadirecta, siti web link alternativi giovedì 2 novembre

Come vedere AEK Milan diretta live in streaming con i siti web Europa League. No Rojadirecta

L’unica consolazione per questo Milan che non riesce a stabilizzare il suo viaggio in campionato su rotte più consone al blasone (e agli investimenti) dei rossoneri, sono i ricordi. Quelli più dolci sono conservati proprio nello scrigno dello Stadio Olimpico di Atente. Finale di Champions League contro il Liverpool. Anno 2007. Trionfo rossonero e riscatto dopo l’incredibile sconfitta patita proprio contro i Reds nella finale di due anni prima. Sono passati dieci anni ma di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Forse troppi per i tifosi del Milan che dopo essere stati abituati a frequentare i palcoscenici più prestigiosi d’Europa e del Mondo durante la fase aurea della presidenza Berlusconi, non vogliono rassegnarsi a questa mediocritas. Non certo aurea per come si sta dipanando la stagione dei rossoneri.

Per evitare che la trasferta di Europa League si trasformi in uno sterile deja-vu o, peggio ancora, in un tributo al passato che non tiene presente il futuro Montella ha chiesto al Milan di fare il Milan. Scendere in campo e battere l’AEK, come d’altra parte sarebbe naturale se il calcio si giocasse con i numeri e gli investimenti in campagna acquisti. E invece qualsiasi persona che mastica anche solo i rudimenti del calcio sa che non è così. Per vincere bisogna sudare. E AEK Milan sarà una sfida dove i rossoneri dovranno sudare molto per portare a casa tre punti che sarebbero decisivi sulla strada del primato nel girone e sulla possibilità di approdare ai sedicesimi di finale.

Prima tappa di un cammino che potrebbe essere anche trionfale. La sfida si potrà vedere in streaming live gratis attraverso le modalità che illustriamo in questo articolo. L’Europa League che si gioca oggi fa gola a tanti tifosi ed appassionati. Quelli che scelgono lo streaming devono solo stare attenti con le ricerche per evitare siti che non rispettano i criteri legali come Rojadirecta che vengono oscurati dalle autorità competenti e scegliere solo i siti web e i link alternativi che manderanno le immagini della sfida di giovedì 2 novembre in maniera legale e sicura.

Streaming AEK Milan Europa League siti fuori dai confini

La sfida di Europa League prevista per oggi giovedì 2 novembre con fischio di inizio alle 20.45 tra AEK e Milan potrebbe dire qualcosa di più sulla lotta per il primo posto nel girone. Chi vince fa un bel balzo in avanti nella conquista del diritto di accedere ai sedicesimi di finale, primo atto della fase ad eliminazione diretta. Quelli che vedranno in streaming, legale e sicuro ovviamente, la AEK Milan possono farlo seguendo alcuni consigli. Ecco una lista si siti che operano fuori dai confini italiani:

Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Svezia con l'emittente Modern Times Group.

Vedere live AEK Milan streaming italiano con Sky

AEK Milan, per questi motivi sicuramente potrebbe richiamare l’attenzione di moltissimi tifosi rossoneri. Non solo di quelli che andranno allo stadio. Saranno in tanti infatti a voler vedere live lo spettacolo offerto da AEK Milan, ma altrettanti preferiranno lo streaming. E chi non si accontenta e vuole anche la telecronaca in italiano può rivolgersi solo a Sky. Ma in questo caso non si tratterà più di un’alternativa gratuita perché si dovrà decidere se acquistare l’intero pacchetto messo a disposizione dall’emittente di Murdoch oppure il singolo evento. Sia per l’uno che per l’altro caso sarà necessario avere a disposizione l’apposito decoder. E usufruire dello streaming, legale e con la telecronaca in italiano, sarà possibile grazie alla piattaforma Sky Go di cui può essere scaricata direttamente sul dispositivo mobile anche l’applicazione. Questa modalità consente di vedere le partite anche sul proprio computer (Mac o Pc), oppure attraverso la smart TV, il decoder tradizionale, l’Xbox, la Chromecast e smart cam, smartphone e tablet per la diretta streaming dell’Europa League.

AEK Milan streaming diretta siti dei bookmaker Rojadirecta

Ma attenzione a una cosa. Fare le ricerche sul web per vedere AEK Milan in streaming rappresenta certamente la prima mossa che chi ha scelto questa possibilità dovrà fare. Durante le ricerche però sarà importante scegliere i siti legali tra i quali certamente non risulta Rojadirecta che infatti viene puntualmente oscurato dalle autorità competenti proprio per questo motivo. Per vedere in streaming legale e sicuro la sfida tra AEK e Milan esiste l’opzione fornita dai siti dei bookmaker. Anche questa sarebbe una scelta che vi a restare nel campo della legalità. Prima però c’è bisogno di sapere che, spesso, è necessario iscriversi al portale in questione e dotarsi di un conto online aperto con l’obbligo di scommettere con una certa frequenza.