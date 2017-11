Pensioni Ape Social, Quota 41, Donna domande da rivedere respinte che potrebbero essere accolte

Si studiano ancora modifiche inerenti le novità per le pensioni da inserire nella prossima manovra finanziaria, in discussione in Parlamento e che deve essere approvata entro la fine dell’anno. Stando a quanto riportano le ultime notizie, le eventuali ulteriori novità per le pensioni che potrebbero rientrare nella prossima manovra, insieme all’ape social donna già approvata, potrebbero riguardare l’estensione dei requisiti per l’accesso ad ape social e quota 41, permettendo così ad una maggiore platea di beneficiari di andare in pensione anticipata con questa novità per le pensioni. Si tratta di una modifica che potrebbe portare l’Inps a riconsiderare le tantissime domande per l’accesso all’ape social e quota 41 che sono già state respinte.

Domande respinte per Ape social e quota 41 forse accolte: quali possibilità

Con l’eventuale allargamento di requisiti per andare in pensione prima con ape social e quota 41, ma anche con la nuova ape social donna che ha previsto uno sconto contributivo di sei mesi per ogni figlio nato, fino ad un massimo di due anni in presenza di quattro figli, nel caso in cui una lavoratrice voglia andare in pensione anticipata con l’ape social a costo zero, portando così il requisito di pensione contributivo a 28 anni da 30 anni, contributi richiesti alle categorie di persone che possono accedere all’ape social e cioè disoccupati, disabili e malati gravi e lavoratori usuranti, è possibile che tante domande per l’accesso ad ape social e quota 41 che l’Inps ha già respinto possano essere riconsiderate e accolte.

Secondo quanto confermano le ultime notizie, infatti, migliaia di domande per l’accesso ad ape social e quota 41 sono già state bocciate da parte dell’Inps, basti pensare che ne sono state accolte solo 20.957 su un totale di 65.972 domande, a causa di diversi motivi come:

documenti mancanti; requisiti on completi; errori nella procedura di invio della domanda.

Pensioni Ape Social, Quota 41, Donna: possibilità di accettare domande già rifiutate

Se, dunque, la prossima manovra finanziaria dovesse davvero comprendere modifiche per estendere i requisiti di accesso alla novità per le pensioni di ape social e quota 41, è possibile che un numero maggiore di persone potrebbero rientrare tra i beneficiari della pensione anticipata con l’ape social a costo zero a seguito di una revisione da parte dell'Inps delle domande già rifiutate. Le eventuali modifiche riguardanti i requisiti di pensione di accesso ad ape social e quota 41, secondo le ultime notizie, dovrebbero riguardare tre cambianti in particolare:

ampliamento dei requisiti per l’accesso ad ape social e quota 41 e conseguente revisione delle domande già bocciate; valorizzazione della contribuzione estera ai fini della maturazione dei requisiti contributivi per l'ape social e la quota 41 ad essa collegata; possibilità di accesso all’ape social anche ai disoccupati che abbiano esaurito la Naspi e che abbiano svolto un lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi o occasionale e che siano stati pagati per esempio con i voucher.