Auto elettrica ZD2, city car con tutte dotazioni e 180 Km autonomia da CS Group

Una auto elettrica assolutamente interessante per le sue caratteristiche e il prezzo finalmente è in

vendita in Italia e si può guidare a 16 anni venduta in Italia da CS Group

Evoluzione della auto Share'ngo.

Il suo nome è ZD2 ed è realizzata e venduta in Italia da CS, il Gruppo che si occupa delle auto condivisein sharing economy che si trova nelle maggiori città come Firenze, Milano e Roma con la batteria Share'ngo.

Solo che questa auto ha due differenze principali, ovvvero che è uno sviluppo dei modelli che si possonoprendere in affitto, notevolmente migliorata e che è in vendita al pubblico

Caratteristiche e prezzi

Come detto è uno sviluppo delle celebri autovetture gialle. E' compatta, va fino a 86 Km/h e ha una batteria che permette di essere ricaricata totalmente con soloi 2 euro per 180 km di autonomia. Si ricarica in sei ore. La batteria può essere perfina collegata ad una normale presa di corrente viene garantito difino a 3mila ricariche e può essere guidata già a 16 anni. Ma non è una micro-car, pur avendo solo due posti, ma è molto più pesante, sicura ed 2,80 metri lunga.

Una citycar, perfetta per la città, dotata di tutti i confort come navigatore-gps, computer interno,

retrocamera per i parcheggi, fari-led, condizionatore, sistemi di sicurezza.

Il prezzo sarà di meno di 18mila euro, esattamente 17900 euro e si potrà provare e comprare già da settimana entrante nei negozi Ds a Firenze, Modena, Milano e Roma.

Il futuro

L'anno prossimo questa stessa auto sarà data a disposizione per il noleggio e la condivisione e si punta ad aumentare le città. Potrebbero anche essere a quattro posti e saranno anch'esse messi in vendita privatamente. E c'è già un suo ulteriore sviluppo chiamato ZD3 che sarà presentata tra una settimana circa nella fabbrica madre in Cina. E i test continuano con auto che mirano ad essere identiche come uso a quelle con i tradizionali carburanti e che abbiano una autonomia vicina ai 400 Km.