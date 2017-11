Fastweb: ricavi e clienti in forte aumento grazie al mobile

E se la strada giusta fosse quella di Fastweb? I numeri riferiscono di un successo difficilmente contestabili perché tra ricavi e clienti c'è solo da sorridere. Il suo punto di forza, tenendo conto i primi sei mesi di quest'anno, è la diversificazione dei servizi con la presenza anche nel mobile, oltre che nei segmenti di mercato della fibra ottica e dell'Adsl, così da proporre offerte integrate. Dati alla mano, il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 573 milioni di euro, registrando una crescita rispetto allo scorso anno, in cui l'asticella si era fermata a 490 milioni di euro. Sul fronte dei clienti, Fastweb si è assestata a 2.421.000 unità ovvero un bel 5,5% in più rispetto all'anno scorso. A chiudere il cerchio ci sono i ricavi: 1.414 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo di tempo dell'anno precedente.

Fastweb: offerte Adsl e fibra ottica

Se clienti e ricavi sono aumentati è per via della maggior disponibilità di servizi a banda ultralarga sul territorio nazionale e dal lancio di nuove offerte. Sul fronte Adsl, quella di riferimento è Joy i cui costi sono pari a 25 euro ogni 4 settimane. Le città coperte da 1 GB sono Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Genova. Le tre principali proposte Fastweb messe in vetrina sono

Internet che comprende navigazione Internet illimitata fino a 1 Gigabit al secondo ottimizzata per il gaming online, modem FASTGate e un servizio digital a scelta per 3 mesi, a 24,95 euro ogni 4 settimane; Internet + Telefono che include navigazione Internet illimitata fino a 1 Gigabit al secondo, chiamate nazionali gratuite verso rete fissa, telefonate verso tutti i cellulari nazionali a 5 centesimi al minuto, modem FASTGate e un servizio digital a scelta per 1 mesi, a 29,95 euro ogni 4 settimane; Mobile Freedom che prevede 6 GB di Internet 4G per navigare in Italia e in roaming in Europa, minuti e SMS Illimitati in Italia e verso oltre 50 destinazioni internazionali, GB Illimitati con il WOW FI, a 9,95 euro ogni 4 settimane.

Si accennava alla convergenza: Fastweb porta al 22% la sua base clienti di un doppio servizio. Circa il 40% dei clienti - comunica l'operatore - ha scelto una connessione a banda ultralarga con performance fino a 1 GB, a dimostrazione della crescente domanda di servizi di connettività ultraveloce e dell'impegno nel promuovere la trasformazione digitale di famiglie e imprese.

Rilancio sul mobile

Nel segno dell'arricchimento delle proposte, Fastweb ha lanciato offerte di telefonia mobile super low cost. E a dimostrazione di come la strada scelta sia quella coretta ci sono come al solito i freddi ma significativi numeri: nei primi nove mesi di questo 2017, i clienti nel mobile sono stati 989.000 unità, in aumento del 57% rispetto a quelli dello stesso periodo dello scorso anno. Il ventaglio delle opportunità passa adesso anche da Mobile 500, che include 500 minuti, 500 SMS e 3 GB in 4G, mentre Mobile 250 include 250 minuti, 250 SMS e 6 GB in 4G, entrambe al prezzo di 9,95 euro ogni 4 settimane (5,95 euro per i clienti Fastweb su rete fissa). Con chiamate illimitate e 6 GB si sale a 14,95 euro ogni 4 settimane (9,95 euro se si è clienti del fisso). Mobile 100 è invece una nuova offerta base, unica sul mercato, che consente di accedere ai servizi mobili a soli 1,95 euro ogni 4 settimane (0,95 se si è clienti del fisso) con 100 minuti e 100 MB di traffico Internet in 4G. Inclusi sempre tutti i servizi accessori che con gli altri operatori sono a pagamento (segreteria telefonica, funzione richiamami, controllo del credito).