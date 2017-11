Auto: andamento del mercato ad Ottobre buono in crescita. E potrebbe aumentare

Arrivano i dati aggiornati delle auto più vendute in Italia. Le percentuali sono in rialzo nonostante l'assenza di incentivi e in assenza della riforma del bollo auto.

Sorridono i produttori di auto: il mercato in Italia nel mese di ottobre è cresciuto nel 7,1% rispetto allo scorso anno e allargando lo sguardo ai dieci mesi del 2017 si scopre un considerevole rialzo dell'8,85% in confronto allo stesso periodo di un anno fa. A fornire le percentuali ci ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui le auto immatricolate alla Motorizzazione civile nei 31 giorni dello scorso mese sono state complessivamente 157.900. Si tratta di numeri che potrebbero subire un'accelerazione di rilievo se dovesse essere promossa una politica di incentivi all'acquisto o dovesse andare in porto la tanto chiacchierata riforma del bollo auto. Anticipiamo subito prima di entrare nel dettaglio, come l'auto più venduta in Italia sia stata la Fiat Panda, con un netto distacco rispetto agli altri concorrenti, segnale evidente di come quelle delle utilitarie sia il segmento di mercato che riscuote maggior successo.

Obiettivo 2 milioni di auto immatricolate

Considerando che nei primi 10 mesi dell'anno la Motorizzazione civile ha immatricolato 1.692.047 autovetture (+8,85% rispetto all'anno scorso), l'obiettivo da qui alla fine dell'anno non può che essere quello dello sfondamento delle 2 milioni di immatricolazioni. Non sara semplice perché il ritmo dovrà comunque essere sostenuto, ma si tratta comunque di un risultato alla portata di mano. Di particolare interesse è allora la scoperta delle auto più vendute in Italia. Abbiamo già anticipato come la Fiat Panda sia in testa con largo distacco rispetto ai veicoli degli altri produttori. Vale la pena rilevare come rispetto a quanto visto lo scorso mese, Fiat Tipo e Fiat 500L sono uscite dalla graduatoria, al pari della Volkswagen Polo, comunque a ridosso della top ten. E allora, la classifica delle auto più vendute nel mese di ottobre 2017 sono

Fiat Panda con 13.285 vetture Lancia Ypsilon con 4.494 vetture Citroën C3 con 4.426 vetture Volkswagen Golf con 4.130 vetture Toyota Yaris con 3.626 vetture Fiat 500X con 3.385 vetture Peugeot 208 con 3.363 vetture Renault Clio con 3.258 vetture Fiat 500 con 3.169 vetture Jeep Renegade con 3.063 vetture

I produttori automobilisti più amati

Acquistare un'auto, si sa, è innanzitutto un fatto di cuore e così andare a scoprire i marchi che riescono a fare centro tra gli automobilisti è sempre interessante ed è rivelatore del carattere e delle tendenze degli italiani:

Fiat 28.375 (-4,39%) Volkswagen 11.659 (+1,69%) Renault 10.420 (+27,48%) Ford 10.135 (-0,47%) Peugeot 9.148 (+17,16%) Opel 8.364 (+6,56%) Toyota 7.513 (+22,66%) Citroën 6.518 (+41,79%) Hyundai 5.925 (+16,61%) Mercedes 5.827 (+2,57%) Audi 5.564 (+3,06%) Jeep/Dodge 5.010 (+47,22%) BMW 4.847 (-13,34%) Lancia/Chrysler 4.494 (-17,60%) Nissan 4.484 (-4,68%) Dacia 4.405 (+47,77%) Kia 4.218 (+11,09%) Alfa Romeo 3.297 (+10,27%) Suzuki 2.632 (+39,48%) Mini 2.141 (-4,12%) Skoda 2.044 (+20,02%) Smart 1.891 (-2,78%) Land Rover 1.676 (+28,33%) Seat 1.545 (+19,77%) Volvo 1.370 (-2,07%) Mazda 987 (+10,16%) Honda 767 (-5,66%) Jaguar 442 (-14,34%) Porsche 425 (-10,34%) Mitsubishi 302 (-18,82%) Subaru 273 (-19,71%) Lexus 260 (-4,41%) Maserati 252 (-0,40%) Ssangyong 222 (-7,50%) DS 154 (-13,97%) Infiniti 119 (-33,89%) Altre 87 (-14,71%) DR 45 (+25,00%) Mahindra 22 Ferrari 18 (-18,18%) Lamborghini 7 (+250,00%) Aston Martin 6 (+500,00%) Lada 6 Chevrolet 4

A proposito di auto nuove e usate, con quest'ultime che rappresentano un segmento di mercato sempre molto attivo in Italia, nel mese di ottobre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registra 421.527 trasferimenti di proprietà di auto usate alla Motorizzazione Civile, con una variazione positiva del 2,92% rispetto a ottobre dello scorso anno. Complessivamente, il volume globale delle vendite ha coinvolto per il 27,25% auto nuove e per il 72,75% auto usate. I dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni di avvenuto trasferimento di proprietà rilasciate dagli Uffici provinciali della Motorizzazione nel mese di ottobre e rappresentano le risultanze dell'Archivio nazionale dei veicoli.