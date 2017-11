Genoa Sampdoria streaming per vedere posticipo live gratis diretta

Il Genoa penultimo in classifica proverà a rialzarsi proprio contro la Sampdoria. Una sfida quasi impossibile per il Grifone visto lo stato di salute dei doriani. Juric rischia il posto in caso di ko

Il rischio maltempo potrebbe rimandare la sfida più attesa in città. Il derby tra Genoa e Sampdoria potrebbe essere rinviato a causa del rischio pioggia che in città, dopo gli ultimi eventi drammatici, non ha intenzione di rischiare. Incertezza che sta vivendo anche Juric per il quale il derby con la Samp rappresenta davvero l’ultima spiaggia prima di un esonero che verrebbe vissuto dal tecnico come uno spiacevole deja-vu visto che l’anno scorso questa prospettiva si avverò con l’arrivo sulla panca rossoblù di Mandorlini che, dopo un inizio promettente andò incontro allo stesso destino riabilitando il tecnico croato artefice della salvezza dei rossoblù.

Sono passati pochi mesi da quei dolci momenti eppure sembra essere passata una vita. I rossoblù sono sprofondati di nuovo nei bassifondi della classifica e la crisi questa volta sembra più nera che mai.

Tutt’altra atmosfera invece sulla sponda blucerchiata che si sta appassionando settimana dopo settimana nei confronti di una squadra che sta facendo davvero innamorare i suoi tifosi e sta scalando la classifica fino alle posizioni immediatamente a ridosso delle big di questo campionato. Chi vuole vedere la partita tra Genoa e Sampdoria in streaming legale non deve fare altro che seguire i nostri consigli. Lo streaming è la soluzione preferita per vedere live gratis in diretta da chi non andrà allo stadio, né tantomeno ha un abbonamento alla pay tv.

Vedere posticipo Genoa Sampdoria streaming gratis

Genoa Sampdoria sarà una delle sfide più attese di questa dodicesima giornata di Serie A. Non solo e non tanto per questioni di classifica anche se la condizione del Grifone, penultimo in classifica in coabitazione con il Verona stride pesantemente con quella della Sampdoria che occupa ben altre zone della graduatoria e può permettersi di fissare molto in alto l’asticella delle proprie ambizioni. Un derby è sempre un derby e quello della Lanterna è uno dei più spettacolari.

Vuoi anche la bellezza dello stadio Luigi Ferraris che esalta le gesta dei calciatori presentando in occasioni come questa il volto migliore di sé. Una sfida equilibrata e spigolosa che richiamerà migliaia di tifosi ed appassionati di calcio. Quelli che non riusciranno ad assicurarsi un posto in tribuna dovranno gioco forza rivolgersi allo streaming per vedere Genoa Sampdoria. Soprattutto rivolgersi ad una , per quelli che vorranno scegliere lo streaming legale e sicuro per vedere la partita tra Genoa e Sampdoria, potranno scegliere tra diverse soluzioni.

Siti fuori dai confini per streaming Genoa Sampdoria

Iniziamo dai siti che operano fuori dai confini per l’Italia. Si tratta di una delle opportunità più cliccate da chi cercherà di vedere in streaming, legale e gratuito oltre che anche di discreta qualità, la partita di Marassi tra Genoa e Sampdoria. Questa è l’alternativa preferita da un pubblico variegato che non disdegna di fare ricerche molto approfondite, per evitare di incappare in siti che non rispettano gli aspetti legali. Ecco qualche indicazione utile:

Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije.

Streaming live Genoa Sampdoria Sky e Mediaset

Non ci crederete, forse, ma lo streaming live di Genoa Sampdoria, in questo caso ovviamente legale e anche di ottima qualità, viene previsto anche dalle due emittenti che si sono aggiudicate anche per quest’anno i diritti a trasmettere le sfide del campionato di calcio in esclusiva.

Genoa Sampdoria, infatti, si potrà vedere, una volta acquistato il pacchetto della Serie A attraverso le due emittenti che per i loro clienti hanno messo anche a disposizione le rispettive piattaforme streaming, Sky Go e Premium Play che consentono la visione dell’evento prescelto anche sui propri dispositivi mobili (smartphone, tablet) oltre che su Pc e Mac.

Piattaforme che in questo caso si possono scaricare anche come applicazioni. Le immagini sono riservate in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view, ma anche a chi decide di acquistare un singolo evento a patto di possedere il decoder. Immagini mandate con la tecnologia 4K che garantisce immagini fantastiche. Anche la telecronaca sarà in italiano.

Genoa Sampdoria streaming diretta gratis siti bookmaker

E infine l’elenco di possibilità per vedere Genoa Sampdoria con lo streaming in maniera legale e possibilmente anche di buona qualità, oltre che in diretta gratis eccoci arrivati alla possibilità offerta dai siti dei bookmaker. Una novità che si è ormai ben radicata soprattutto tra quelli che già frequentavano i portali delle scommesse.

Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere una linea di credito online aperta e puntare con frequenza. In ogni caso, soprattutto chi ama tentare con la fortuna e mettere alla prova le proprie abilità trova in questi portali una valida strada alternativa per vedere in streaming Genoa Sampdoria.