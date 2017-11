Chievo Napoli streaming su link, siti web, Rojadirecta per vedere gratis diretta live

La coperta del Napoli è diventata improvvisamente corta e la sfida al Chievo non può essere letta in modo superficiale. I clivensi vanno a caccia del riscatto dopo i due ko di fila e cercano l'impresa

Il Napoli, uscito con le ossa rotte, nel vero senso del termine, dalla sfida di Champions League contro il Manchester City proverà a ritrovare il feeling con la vittoria nella difficile trasferta veneta contro il Chievo. Sarri dovrà fare a meno di Ghoulam che, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio dovrà stare fermo almeno cinque mesi, e sa di avere una squadra che potrebbe mostrare i segni della stanchezza dopo un tour de force che ha impegnato severamente i ragazzi.

Ne sa qualcosa Mertens che mercoledì sera si toccava la coscia ripetutamente a causa di un fastidio muscolare. Ne sa qualcosa Insigne che da un anno a questa parte non ha mai goduto praticamente di un po’ di riposo. Lo sa Callejon che, come lo scugnizzo di Frattamaggiore, è stato sottoposto agli straordinari in questo ultimo periodo. Ma la coperta degli azzurri è diventata improvvisamente troppo corta e se si tiene in considerazione anche dell’aspetto psicologico che potrebbe subentrare nei calciatori azzurri per l’assenza di uno dei terzini sinistri più forti del panorama europeo, la sfida al Chievo non può essere letta in maniera superficiale.

Il tecnico toscano nei giorni della vigilia ha preteso il massimo della concentrazione dai suoi anche per la sfida del Bentegodi. In fondo, è stato il ragionamento di Sarri, le partite si giocano in undici e non può essere un infortunio, seppure della pedina forse più preziosa dello scacchiere azzurro in questo momento, a poter fermare la corsa di un treno che a maggio vorrebbe festeggiare qualcosa di importante.

Chievo Napoli sarà una partita avvincente anche per la determinazione dei clivensi a fare bottino pieno dopo due risultati negativi che hanno parzialmente attenuato l'entusiasmo delle settimane precedenti che avevano mostrato un Chievo in salute e voglioso di stupire ancora di più.

Streaming Chievo Napoli siti web emittenti fuori dai confini

Una delle possibilità per vedere Chievo Napoli in streaming legale e di buona qualità è quella dei siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Per questo ci si attende una gara intensa e spigolosa tra due formazioni che non hanno nessuna intenzione di risparmiarsi. Vedremo alla fine dei novanta minuti quale delle due squadre riuscirà a vincere.

Maran vorrebbe i tre punti dopo le due sconfitte consecutive. Sarri, invece, deve vincere per essere sicuro di mantenere la vetta solitaria in classifica. Lo streaming di Chievo Napoli potrebbe essere ricercato attraverso i siti web delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali come per esempio:

Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Premium e Sky per streaming Chievo Napoli

Anche le pay per view ufficiali, Premium e Sky offrono la possibilità di vedere in streaming la sfida tra Chievo e Napoli. In questa circostanza però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento con l’emittente di Murdoch oppure, nel caso si disponga di un decoder, sarà possibile acquistare anche la singola partita. Solo così si potrà avere il diritto di vedere Chievo Napoli in streaming con le piattaforme Premium Play e Sky Go.

Possibilità legale e sicura che offre anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano e vedere immagini di qualità eccellente grazie alla tecnologia 4K. Anche Now Tv che rientra nella galassia Sky mette a disposizione offerte sempre interessanti per vedere le partite in streaming.

Chievo Napoli streaming con i portali dei bookmaker Rojadirecta

Infine Chievo Napoli in streaming legale, sicuro e con un pizzico di fortuna di buona qualità si potrà ricercare anche attraverso i siti dei bookmaker. Alternativa preferita dagli amanti delle scommesse che già conoscono questi portali. Sono stati i primi ad evadere l’obbligo di iscriversi alla stessa piattaforma prescelta, ad aprire un conto online e a scommettere con una certa frequenza.

Tre prerogative senza le quali risulterà impossibile vedere le partite in streaming. Bisogna stare molto attenti nelle ricerche e provare a scegliere sempre siti legali. Non tutti rispettano in maniera sufficiente i criteri legali necessari a mandare le immagini.