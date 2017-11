Chievo Napoli streaming live gratis. Vedere su siti web, link

Hamsik e compagni dovranno scendere in campo contro il Chievo per dimostrare di non avere subito contraccolpi di natura psicologica. Battere i clivensi significherebbe mantenere la vetta solitaria

La sfida con il Chievo servirà soprattutto a ritrovare le certezze. La sconfitta con il Manchester City che ha compromesso forse del tutto il cammino degli azzurri in Champions, non ha ridimensionato le ambizioni dei partenopei in campionato. ma l’infortunio patito da Ghoulam, attualmente uno dei calciatori azzurri più in forma che stava scalando la classifica dei terzini sinistri più forti d’Europa, potrebbe diventare una brutta gatta da pelare.

Per questo Hamsik e compagni dovranno scendere in campo contro il Chievo per dimostrare di non avere subito nessun contraccolpo di natura psicologica. Battere i clivensi significherebbe infatti mantenere la vetta solitaria della classifica per poi avere il tempo di rifiatare, grazie alla sosta di campionato per dare spazio allo spareggio tra Italia e Svezia valido per un posto nella fase finale dei mondiali che si terranno in Russia la prossima estate. Maurizio Sarri dovrà anche valutare l’impiego di Mertens che nella gara contro i Citizens aveva accusato un fastidio muscolare senza però lasciare il terreno di gioco.

L’eventuale forfait anche del belga costringerebbe il tecnico toscano a varare una formazione davvero inedita visto che a quel punto non ci sarebbe alcun riferimento offensivo. Attacco che sarebbe quindi stravolto con Callejon probabile prima punta ed il tandem Insigne-Ounas sulle due fasce laterali a completare il tridente. Uno scenario che i tifosi azzurri non si augurano affatto anche se il Napoli non si presenterà certamente a questo appuntamento non nelle migliori condizioni possibili.

E il Chievo, reduce da due sconfitte consecutive, proverà ad approfittare di questa emergenza per infliggere il primo dispiacere della stagione (almeno in campionato) ai partenopei. Saranno in tanti a scegliere lo streaming per vedere la sfida gratis scegliendo i siti web e i link giusti. Scegliere le alternative legali sarà facile, seguendo i nostri consigli.

Chievo Napoli streaming live gratis sui siti delle emittenti

Fare delle ricerche attente e scrupolose è basilare per quelli che vogliono vedere Chievo Napoli in streaming. Prima di tutto per una questione legale visto che il web contiene anche siti e link che non rispettano i criteri legali e per questo vengono oscurati. Detto questo si può provare con i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani per vedere live gratis la sfida. Questa è la strada più conosciuta da un target variegato di persone che ormai hanno eletto lo streaming come unica fonte a cui abbeverarsi per soddisfare la propria sete di calcio. Si può iniziare con:

Repubblica Ceca con Ceská Televize; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting. Slovacchia con Slovenská Televízia; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Svezia con Modern Times Group; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con Radio-televizija Srbije;

Vedere streaming live Chievo Napoli siti web

Oppure se siete davvero persone incontentabili che non riescono per qualsiasi ragione a prendere posto sulle tribune del San Paolo, e per voi una partita non è tale se non offre immagini di altissima qualità la soluzione non può che essere questa. Affidarsi alle cure delle pay tv a pagamento, Sky e Mediaset che, tra le altre cose, offrono anche la telecronaca in italiano.

Le emittenti che anche per quest’anno hanno avuto l’esclusiva per la trasmissione delle immagini delle partite della Serie A, consentono anche di usufruire dello streaming, ovviamente legale e sicuro attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Mediaset Play. Entrambe sono visibili anche su smartphone e tablet (sistema Android e sia con iOS e iPad), così da consentire la massima libertà nella visione dell’evento.

Oltre che anche su Pc e Mac, oltre che su smart TV, smart cam, Xbox, decoder e Chromecast. Bisognerà però aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Serie A. Now TV, per cui serve alcun abbonamento e né viene richiesto l'equipaggiamento con una parabola potrebbe essere un’altra alternativa interessante.

Streaming Chievo Napoli con i siti dei bookmaker

Chi invece ama le scommesse non può che rivolgersi all’ultima delle opzioni disponibili per lo streaming ugualmente legale e gratis per vedere la sfida del Bentegodi tra Chievo e Napoli. Ma in questo caso sarà necessario fare, spesso, qualche passaggio obbligato prima di vedere le immagini in streaming. Come iscriversi e aprire un conto online. Si tratta dei siti dei bookmaker che offrono lo streaming legale e gratuito attraverso le rispettive piattaforme.

Ma tutto questo non basta ancora perché per essere sicuri di vedere le immagini dell’evento prescelto, è necessario anche scommettere con una certa frequenza. E in aggiunta alcuni siti non trasmettono il live streaming delle sfide dei propri campionati ma solo di quelli esteri. Tuttavia vale la pena fare un tentativo che magari va a buon fine. Chi è abituato a fare pronostici e puntare sull'andamento e sugli esiti degli appuntamenti sportivi lo sa bene da tempo.