Sassuolo Milan streaming live gratis. Vedere su siti web, link

La sfida con un Sassuolo a caccia disperata di punti salvezza è forse l’evento giusto per spronare il Milan e spingerlo a gettarsi alle spalle ansie e paure per tornare subito alla vittoria

Il pareggio di Atene nella quarta giornata di Europa League è solo l’ennesima tappa di un calvario che per il Milan non sembra avere mai fine. Se un tempo il palcoscenico europeo riusciva a risvegliare gli ardori dei rossoneri anche quando in campionato le cose non andavano poi così bene, con il Milan di Montella anche questo aspetto balsamico sembra essersi esaurito.

Se è vero che il Milan comunque è primo nel girone e la qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione calcistica continentale non è in discussione è l’andamento di una squadra costruita per andare subito forte a non convincere al cento per cento. Anzi a non convincere affatto. I duecento milioni di euro investiti nella sessione estiva del calcio mercato avevano fatto immaginare infatti ai tifosi e alla società ben altro sviluppo della stagione.

E invece sia in campionato che in Europa League la squadra allenata da Vincenzo Montella non ha ancora espresso il suo calcio migliore. E la pazienza della società rossonera sembra essersi già esaurita. La sfida con un Sassuolo a caccia disperata di punti salvezza è forse l’evento giusto per spronare una formazione che deve gettarsi alle spalle ansie e paure anche se non sarà facile.

