Bike sharing Bergamo, Milano, Torino: nuovi servizi, sarà un successo. E offerte gratis

Non si tratta di una moda, ma di una vera e propria necessità. Anzi, il servizio di bike sharing risponde alle esigenze di praticità e di ecologia avvertite nelle principali città italiane. Da una parte il traffico nelle strade è diventato un gran problema associato alla difficoltà di trovare parcheggio. Dall'altra il livello di inquinamento è tale che occorre un impegno individuale e scelte che partono dal basso per migliorare la qualità dell'aria.

Bergamo scommette sulla bici condivisa

Una flotta cinese di biciclette è ufficialmente arrivata a Bergamo. Si tratta di quella di Mobike, società di Shanghai di bike sharing già presente a Firenze e Milano. La nuova città in cui è possibile noleggiare le due ruote e appunto Bergamo e il servizio si presenta con tutti i tratti di innovazione. In prima battuta basta un tap sul display del cellulare per sbloccarla e muoversi per le strade della città. Quindi non c'è alcun obbligo di depositare il mezzo nei punti di deposito, ma è sufficiente assicurarla nella più vicina rastrelliera alla destinazione o comunque il un luogo sicuro. I mezzi sono dotati di Gps per cui per la società è un gioco da ragazzi individuare la bici e scoraggiare i furti. I prezzi applicati sono in linea con quelli delle altre città: 30 centesimi ogni 30 minuti, da addebitare sulla carta di credito collegata all'applicazione per smartphone. Resta adesso da scoprire se anche nei capoluoghi di provincia ci sarà lo stesso seguito delle grandi città.

Bike sharing a Milano in continua crescita

Iniziano a essere sorprendenti i dati relativi alla diffusione del bike sharing a Milano, dove sono attivi i servizi Ofo e Mobike. Il parco bici a disposizione raggiunge quasi le 15.000 unità tra quelle free floating e quelle comunali di bikeMI. Tutto lascia credere come questa cifre possano essere portate al rialzo. Considerando le difficoltà a spostarsi in macchina e i mezzi pubblici presi d'assalto nelle ore di punta, le targhe alterne nei giorni di inquinamento e le Zone a traffico limitato, si tratta di un'alternativa giudicata interessante dai milanesi, anche per via della conformazione pianeggiante della città. Altro punto a favore che lascia immaginare come il bike sharing sarà un successo è il costo contenuto del servizio. Non solo, ma spesso vengono proposte offerte ad hoc, con tanto di gratuitò, per la promozione di uno spostamento ecologico. Anzi, proprio per via dei livelli di inquinamento ambientale, la scelta della bicicletta si rivela quella di maggior buon senso.

A Torino arriva Gobee.bike

Si tratta di un player emergente solo fino a un certo punto perché prima di sbarcare a Torino, Gobee.bike ha fatto la sua comparsa anche in Francia e Belgio, solo per citare due Paesi vicino al nostro. Si tratta del servizio di bike sharing, ufficialmente disponibile nel capoluogo piemontese, a flusso libero. Signfica che le biciclette possono essere noleggiate ma non hanno bisogno di essere depositate nelle apposite stazioni di raccolta. Possono essere lasciate in qualunque luogo sicuro (e civile, considerando le segnalazioni inverosimili che arrivano da altre città) e debitamente chiuse per evitare furti. Il noleggio avviene con la solita app per smartphone, sia iPhone e sia basato su Android. Anche il pagamento avviene tutto in maniera digitale. I costi? 50 centesimi ogni 30 minuti, ma coloro che creano un account nelle settimane successive al lancio possono beneficiare di un deposito cauzionale promozionale, fissato per il periodo iniziale a 15 euro.