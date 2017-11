Dieta: perdere chili in poco tempo e giorni, dimagrante e disintossicante

Per riuscire a dimagrire in maniera corretta non c’è bisogno, o meglio, non c’è sempre bisogno di sopportare grossi sacrifici. Mangiare in maniera sana e corretta è la prima regola da rispettare

Dieta dimagrante e disintossicante. Come dimagrire e stare bene in poco tempo

Le feste di natale si avvicinano inesorabilmente. Come inesorabili saranno gli interminabili banchetti che celebreranno a dovere ogni ricorrenza, da Natale a Santo Stefano, dalla notte di San Silvestro e Capodanno fino alla Befana. Dolci, pietanze saporite, vino e tanto altro saranno amici quasi inseparabili per molti italiani costretti a un tour de force alimentare con inevitabili conseguenze anche per la salute e per la propria linea. Ecco perché quelli che curano con molta attenzione il proprio benessere fisico iniziano devono prepararsi ad ogni evenienza, anche quella di terminare questo periodo con qualche chilo in più.

Niente panico dunque, c’è la dieta. Anzi le diete vista che praticamente ne esiste una per ogni esigenze che permettono anche di perdere i chili di troppo in poco tempo e in pochi giorni. C’è la dieta dimagrante e quella disintossicante. C’è la dieta che comporta più sacrifici e quella invece più semplice da adottare. Insomma in un caso o nell’altro, sia che siate in sovrappeso e volete liberarvi dai chili di troppo, oppure preoccupati per quello che potrà succedere da qui a poche settimane, la risposta è sempre la stessa: tranquilli, una dieta vi salverà.

Dieta perdere chili in poco tempo e giorni

Per riuscire a dimagrire in maniera corretta non c’è bisogno, o meglio, non c’è sempre bisogno di sopportare grossi sacrifici. Mangiare in maniera sana e corretta è sempre la prima regola da rispettare sia per una questione di salute che di benessere fisico e anche mentale. Mangiare poco, mangiare spesso è un’altra pratica spesso consigliata dagli esperti che pongono l’accento sugli effetti benefici di questa abitudine, come quella di bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno non concentrando questa operazione solo durante i pasti ma anche nel corso della giornata. Ma per molti la preoccupazione principale è quella di perdere chili in poco tempo e giorni.

Questa tendenza è figlia diretta di una cultura che impone quasi la filosofia del tutto e subito. Ma tant’è questo è lo scenario e in questo scenario bisogna muoversi. Proprio per questo le nuove acquisizioni della scienza alimentare hanno sfatato parecchi luoghi comuni e evidenziato invece le proprietà di alimenti che magari prima venivano considerati nemici della linea e della salute. La dieta lampo, quella che aiuta a perdere i chili di troppo in poco tempo e giorni, è quella che aiuta a non assimilare troppe calorie e a depurare l’organismo.

Per ottenere effetti visibili in poco tempo bisogna eliminare alimenti fritti e cibi troppo grassi. Essi non solo fanno ingrassare ma sono assolutamente dannosi per il fegato. La seconda regola principale per dimagrire in pochi giorni e preservare l’organismo è quella di consumare pochissimo alcol. Mangiare tanto yogurt è consigliabile, così come il finocchio.

Dieta dimagrante e disintossicante per dimagrire

La dieta dimagrante e disintossicante è l’ideale per dimagrire ma anche per risolvere i problemi di gonfiore e di ritenzione idrica. Un senso di pienezza che di solito è il prodotto di un’alimentazione errata con un accumulo di alimenti che l’organismo non riesce a digerire e che quindi si depositano dando luogo a gonfiore e anche alla cellulite a causa della stagnazione delle scorie. L’accumulo di tossine, è dovuto all’assunzione eccessiva di alimenti troppo ricchi di grasso animale.

Per evitare che questo accada si ci può rivolgere a uno specialista che può consigliare la dieta dimagrante e disintossicante più adeguata. Oppure bisogna sapere alcune cose che rappresentano l’abc della corretta alimentazione. Ci sono regole semplici ed immediate da rispettare. Per esempio evitare di assumere cibi troppo lavorati e zuccherosi, e di bere bevande troppo zuccherate. Anche per quanto riguarda l’assunzione di superalcolici e vino bisogna evitare di eccedere.

Sostituire pasta e pane con farine integrali ricche di fibre, assumere tanta frutta e verdura fresca di stagione, prediligere carni bianche, pesce, formaggio fresco bere molta acqua, sostituire caffè e thè, con thè verde o tisane dall’effetto anche diuretico e depurativo.