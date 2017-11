Eicma 2017: orari, biglietti, prezzi e date. Cosa vedere

La Mecca degli appassionati del mondo a due ruote sta per aprire i battenti. Tante le novità per gli appassionati che decideranno di partecipare al salone più importante dell'anno per questo settore

Il richiamo sarà di quelli difficilmente procrastinabili. Una sorta di richiamo della foresta che non lascerà indifferenti i tanti appassionati delle due ruote che, come un pellegrinaggio verso la Mecca del motociclismo, si stanno preparando all’evento clou che si celebra a Milano e che non ha bisogno di presentazioni. Eicma 2017 ormai è alle porte e bisogna iniziare ad organizzarsi seriamente se si vuole prendere parte al salone più importante dell’anno.

La kermesse, giunta quest’anno alla sua settantacinquesima edizione, è ormai un punto di riferimento internazionale per quel che riguarda il mondo delle due ruote. Sarà importante informarsi sugli orari, i biglietti, i prezzi e le date così da programmare bene e in maniera efficace il proprio soggiorno anche in base alle proprie esigenze. In questo articolo proveremo anche a dare qualche indicazione su cosa vedere, e non saranno poche cose certamente.

Tante le novità annunciate e le curiosità di un mondo in continua evoluzione che riguarda da vicino aspetti della vita quotidiana di ciascuno. Un salone che, pur rimanendo fedele a sé stesso, prevede per questa edizione l’introduzione di alcune novità che sono anche figlie di questo tempo. Grande spazio quindi alle novità che riguardano il mondo dell’E-Bike con iniziative ed approfondimenti interessanti su un mondo in continua espansione ed evoluzione che sta conquistando in misura sempre maggiore le preferenze degli acquirenti italiani.

Emblematico il dato dell’incremento spaventoso, pari al centoventi per cento, delle vendite in Italia nel 2016. L’edizione 2017 potrà contare anche su un ospite d’onore come il celebre attore Keanu Reeves grande appassionato di motociclette, tanto da aver fondato, insieme a Gard Hollinger, un'azienda produttrice di moto personalizzate. Che, ovviamente non poteva mancare a Eicma 2017.

Eicma 2017 orari, biglietti

Il salone più importante dell’anno si aprirà il prossimo 7 novembre con una gustosa anteprima riservata agli organi di informazione e agli operatori del settore. Il pubblico invece potrà invadere i padiglioni della Fiera di Milano, location dell’evento a partire da giovedì 9 fino a domenica 12 novembre. Gli orari di accesso sono 9.30-18.30. l’orario di chiusura slitterà di qualche ora, alle ventidue, nella giornata di venerdì dieci durane la quale è previsto l’ingresso gratuito per le donne.

Sabato undici e domenica dodici novembre, l’orario per visitare l’Eicma sarà quello solito e cioè dalle 9.30 del mattino fino alle 18.30. I biglietti si potranno acquistare anche online grazie al servizio di prevendita online di ticketone.it. Chi volesse invece acquistare i biglietti nella maniera tradizionale possibile acquistare il biglietto negli esercizi dove è presente Ticketone o presso le casse di Fiera Milano durante i giorni dell’Esposizione.

Prezzi, date e cosa vedere Eicma 2017

Proprio per quel che riguarda i prezzi dei biglietti ecco quali sono quelli previsti per entrare nel più grande evento dell’anno del mondo a due ruote. Il prezzo pieno è di ventuno euro mentre, per i ragazzi dai quattordici ai diciassette anni, scendono a quindici euro che diventano quattordici per i gruppi delle scuole e dei motoclub. Gli over sessantacinque pagheranno solo dodici euro così come i bambini da nove a tredici anni. Ingresso gratuito invece per i bambini da zero a otto anni.

Se la visita viene programmata il venerdì dopo le ore diciotto il prezzo del biglietto sarà ancora di dodici euro. Le date in cui sarà possibile ammirare tutto quello che di nuovo sta succedendo nel mondo delle due ruote le abbiamo già viste. E tenetevi forte quando saprete cosa c’è da vedere in questa Eicma 2017. Sono tante le opportunità per gli appassionati che avranno solo l’imbarazzo della scelta. Oltre cento ottanta eventi, organizzati da più di cento attività, che compongono il palinsesto della Settimana della Moto di Eicma.

Un programma che si sviluppa su cinque zone dell’area urbana milanese. Oltre centocinquanta le anteprime mondiali tra ciclo, motociclo e accessori presentate dagli espositori, la maggior parte proveniente da quaranta diversi paesi al mondo. Si potrà vedere di tutto: dalle case mitiche che hanno fatto la storia del motociclismo fino a quelle che stanno scrivendo le pagine di oggi, ad Eicma 2017 sono presenti i top brand del settore, per un giro nel mondo delle moto a 360 gradi.

Ritorna l’area dedicata all’E-Bike e alle Start Up e Innovazione e immancabili sono l’arena esterna MotoLive e il Temporary Bikers Shop. Nel padiglione 13 lo stand Eicma photo live per regalare scatti d'autore a espositori, vip e visitatori. Dietro la macchina fotografica la fotografa ufficiale di Eicma 2017 Monica Silva, che realizzerà sessioni di live shooting aperte a tutti.