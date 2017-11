Gearbest, Alibaba sconti e offerte attese e al via Black Friday Cinese

La data non è affatto casuale ed è in piena sintonia con la cabala orientale: l'11 novembre alle 11.11 scatta il Black Friday 2017 cinese ovvero una intera giornata a suon di sconti e offerte per chi decide di fare shopping via web. Non solo prodotti di elettronica di consumo, ma anche abbigliamento e beni per casa, articoli sportivi, oggettistica e accessori di ogni tipo. Di interessante c'è che il Single Day - questo è il nome ufficiale della ricorrenza che è un po' la festa alternativa al San Valentino italiano - dà il via alle tanti iniziative nel segno della promozione e dei ribassi di prezzo che caratterizza come da tradizione il mese di novembre. E i numeri che si prospettano sono in linea con quelli degli scorsi anni ovvero è previsto un gran successo di partecipazione e nel giro di affari.

Sconti e offerte: Alibaba e gli altri

Se Alibaba rappresenta il punto di riferimento per l'ecommerce, non è da perdere di vista la piattaforma gearbest.com, presente anche nella versione tutta italiana, che già adesso ha avviato un periodo di iniziative e promozioni che si declina nel Fioco & Vinci i premi e coupon (fino al 7 novembre), negli sconti folli (dall'8 al 12 novembre), nelle offerte che anticipano il Black Friday (dal 13 al 20 novembre). Si scopre allora come ci sono delle idee realmente originali con cui sorprendere anche a Natale o semplicemente vuole approfittare di questo periodo di sconti per fare qualcosa di nuovo. La degustazione di una cena gourmet è ad esempio una soluzione da tenere fortemente in considerazione. Pensiamoci bene: è certamente uno spunto innovativo. Chi lo riceve può sfruttarlo quando vuole, magari dopo le feste, in un periodo privo degli interminabili pranzi delle feste.

Chi regala una degustazione, sottoscrivendo una delle proposte presenti sul web nel giorno o comunque nel periodo del Black Friday 2017, può scegliere il ristorante e la pizzeria. Basta infatti aprire i menu dei locali frequentati per rendersi conto come si tratti di una tendenza sempre più diffusa e una o più pagine dei piatti proposti è gourmet.

Da segnare sul taccuino anche aliexpress.com ovvero la versione di Alibaba in Italia. Uno dopo l'altro, tra le idee in sconto e in offerta, ecco il poster in cornice, perfetto per ritratti e paesaggi, quello laminato per uno stile moderno e la tela americana dall’impronta artistica. Tre modi per decorare la casa nel segno della creatività. Nel primo caso basta scegliere la foto più bella. La seconda soluzione è perfetta per chi cerca un suggestivo impatto estetico. Con la terza possibilità si trasforma la camera in una galleria d’arte, secondo il proprio fusto o di quello della persona che riceve il regalo. Una quarta idea? Far stampare la foto a mo' di quadro con uno dei tanti filtri o effetti che vanno adesso per la maggiore. Basta dare una sbirciatina agli interni della casa dell'amico o del parente a cui donarla, per decidere dimensioni, colore e forma. L'effetto sorpresa non può che essere assicurato.

Sconti a tempo limiato e scorte ridotte

Occorre solo stare attenti nel caso perché questi ribassi di prezzo applicati nel giorno del Black Friday 2017, sono appunto in vigore per un brevissimo lasso di tempo. La variabile prontezza è perciò decisiva per andare a segno. Giochi e puzzle sono l'attività ideale quando tocca stare dentro casa. Magari perché fuori il tempo non è dei migliori. Quanto si apprende da quelli con le cartine geografiche coma base su cui muoversi o dai primi semplici quiz, lo sappiamo solo noi grandi che ci siamo già passati. E poi ci sono i giochi di memoria per i più piccoli, utili anch’essi oltre che molto divertenti.