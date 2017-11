Bonus Irpef nuovo in Legge di Bilancio 2018: a chi spetta e ne beneficerà

La nuova Legge di Bilancio 2018 prevede diversi bonus al via il prossimo anno: stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, insieme alla riconferma di bonus per le ristrutturazioni edilizie e mobili, ecobonus per lavori di risparmio energetico e sismabonus, bonus cultura per i maggiorenni e bonus famiglia e alla riconferma degli sgravi contributivi per le assunzioni stabili, misura discussa per lungo tempo e rilanciata per contribuire a dare nuova spinta all’occupazione italiana che, come riportano le ultime notizie, starebbe vivendo ancora un periodo di grave crisi e depressione, arrivano anche il bonus verde per terrazzi e giardini privati, anche di condomini, e novità per quanto riguarda il bonus Irpef di 80 euro introdotto dal governo Renzi e diventato ormai strutturale. Sono previste anche detrazioni fiscali per i pendolari che acquistano un abbonamento ai mezzi pubblici e bonus TV.



Bonus Irpef in nuova Legge di Bilancio 2018: beneficiari

Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2018 vi è, infatti, come confermano le ultime notizie l’aumento di 600 euro delle soglie reddituali massime previste per poter ricevere il bonus Irpef in busta paga. Il bonus Irpef rappresenta una detrazione per i lavori dipendenti di 960 euro annui, che divisa in 12 mesi è 80 euro al mese in busta paga. L’aumento della soglia di reddito previsto dalla prossima Legge di Bilancio 2018 prevede:

innalzamento del limite di reddito di 24mila euro annui a 24mila 600 euro per ottenere un bonus in misura totale; innalzamento del limite di 26mila euro a 26mila 600 euro per ottenere il bonus in misura parziale.

Chi supera, dunque, la soglia dei 26mila euro di reddito annui e che fino a quest’anno era escluso dal beneficio, dal prossimo anno potrà godere del bonus anche se in misura ridotta fino alla nuova soglia dei 26.600 euro di reddito annui.

Secondo le ultime e ultimissime notizie, dunque, il bonus avrò un valore di:

960 euro l’anno per chi percepisce redditi da 8.000 a 24.600 euro; 720 euro l’anno per chi percepisce redditi pari a 24.700 euro; 480 euro l’anno per chi percepisce redditi pari a 25.000 euro; 240 euro l’anno per chi percepisce redditi pari a 25.500 euro; nessun bonus previsto per chi percepisce redditi oltre i 26.600 euro.

Bonus Irpef Legge di Bilancio 2018: a chi spetta

Il bonus Irpef della nuova Legge di Bilancio 2018 spetta a:

lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato; lavoratori a progetto; lavoratori socialmente utili; disoccupati che percepiscono la Naspi; soci di cooperative; percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione; percettori di remunerazioni sacerdotali; chi percepisce assegni per formazione professionale o borse di studio.

Restano esclusi dal bonus Irpef i titolari di altri redditi, tra cui, per esempio, quelli da pensione. Per il resto, non cambiano le regole previste per il bonus he sostanzialmente consiste in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore, dal prossimo anno, ai 26.600 e il cui valore è sempre rapportato al periodo di lavoro nell'anno, considerando il numero di giorni lavorati. Inoltre, è bene sottolineare che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’erogazione del bonus Irpef l'eventuale quota di Tfr anticipata in busta paga, cioè le somme erogate come parte integrativa della retribuzione che, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il lavoratore può decidere di ricevere in anticipo.

Al contrario, invece, concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef le quote di reddito esenti dalle imposte previste per ricercatori e docenti universitari e per lavoratori rientrati in Italia dall’estero. In particolare, per i primi le quote di reddito esenti dalle imposte concorrono alla formazione del reddito ai fini del riconoscimento del bonus Irpef nella misura del 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori; per i secondi nella misura del 10%.