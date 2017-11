Club Med Cefalù riapre e nuovi resort in Québec, Vietnam e Sri Lanka

Per quanto riguarda l’Italia si tratta di un ritorno in grande grandissimo stile visto che il resort di Cefalù è progettato per rispettare gli standard più elevati della categoria Cinque tridenti

Riapre il Club Med di Cefalù all'insegna del gran lusso. Ma non finisce qui, nè in Italia e neanche nel mondo

I Club Med, negli anni ’50 hanno incarnato un vero e proprio status symbol per i vacanzieri italiani a caccia di soggiorni nelle località turistiche più belle d’Italia. Le strutture all’avanguardia dell’epoca e quel tocco esotico in un mondo che avrebbe conosciuto all’incirca solo mezzo secolo più tardi internet, la globalizzazione e la libera circolazione in Europa.

E siccome la storia è fatta di corsi e ricorsi ecco che è stata annunciata l’apertura, anzi la riapertura del Club Med di Cefalù, in Sicilia, che si aggiunge ai nuovi resort in Québec, Vietnam e Sri Lanka e in altre zone del pianeta. Per quanto riguarda l’Italia si tratta di un ritorno in grande, grandissimo stile visto che il resort di Cefalù è stato progettato per rispettare gli standard più elevati della categoria lusso Cinque tridenti. Dalla prossima estate, dunque, l’offerta turistica italiana sarà ancora più completa e all’insegna del lusso. Ma non finisce qui visto che i progetti di Club Med riguardano anche la costruzione di una struttura anche in montagna, più precisamente nella superba cornice delle Dolomiti.

Nuovi resort in Québec, Vietnam e Sri Lanka

Il Club Med di Cefalù sarà una struttura con trecento otto camere e offrirà servizi personalizzati ed escursioni in tutta la Sicilia. Il tenore dell’investimento è ben riassunto nei settantacinque milioni di euro necessari al ripristino della struttura aperta nel 1951. Manager ed animatori sono le figure professionali ricercate dall’azienda. Ma le novità dei prossimi anni non riguarderanno solo l’Italia visto che sono previsti ben quindici nuovi resort in tutto il mondo, e il recupero, entro il 2019 di altri centri sparsi nel mondo tra Cina, Giappone, Repubblica Dominicana, Brasile Spagna, Sri Lanka, Indonesia, Senegal, Québec e Vietnam. Investimenti giustificati dagli indicatori tutti positivi delle ultime stagioni e con un segno abbondantemente positivo anche sulle prenotazioni 2018. E il milione e trecentomila clienti circa che hanno scelto un Club Med per trascorrere le proprie vacanze nell’ultimo anno ne sono una testimonianza davvero incontrovertibile.

