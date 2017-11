Moglie scopre in aereo tradimento e costringe atterraggio emergenza volo Qatar Airways

Incredibile ma vero. L’ennesimo fatto che dimostra come la realtà sia in grado di superare anche la più fervida fantasia. Teatro di questa incredibile storia è un aereo della Qatar Airways che è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Non si tratta del solito dirottamento di terroristi invasati. O di un guasto tecnico che ha costretto il pilota a fare dietro front e ad atterrare nell’aeroporto più vicino. Ma, udite udite, l’atterraggio di emergenza del volo della Qatar Airways sarebbe stato causato da una lite coniugale.

Secondo la ricostruzione del quotidiano britannico The Guardian, la situazione sarebbe precipitata, è proprio il caso di dirlo, quando una moglie con l’istinto del detective ha approfittato di un momento di relax del suo dolce maritino. Evidentemente il sesto senso della donna le aveva già fatto subodorare che qualcosa non andava. E, senza perdersi di coraggio questa moglie dà spazio a questo istinto. E alla luce di quello che poi è successo fa bene perché scopre in aereo il tradimento del marito e costringe a un atterraggio di emergenza il volo su cui stavano viaggiando altre persone che, evidentemente, non hanno reagito molto bene a questo diverbio.

Moglie costringe all’atterraggio di emergenza volo Qatar Airways

La donna, stando a quanto emerge dalle ricostruzioni del quotidiano britannico, per indagare e vedere i segreti custoditi dallo smartphone del marito ha approfittato del pisolino che l’uomo stava schiacciando senza minimamente immaginare quello che sarebbe successo di li a poco, e ha sbloccato il dispositivo poggiando il dito dell’uomo sull’apposito tasto. Sagace visto che sono molti quelli che inseriscono, proprio per garantire una privacy maggiore le proprie impronte digitali come chiave di accesso a un dispositivo. Scoperto in aereo il tradimento, la donna ha iniziato a inveire contro l’uomo che ha avuto davvero un brutto risveglio.

La coppia, che era in compagnia anche dei propri figli si stava recando a Bali per trascorrere un meritato periodo di vacanza. Dopo le urla la donna è passata subito alle vie di fatto, picchiando selvaggiamente l’uomo e il pilota, avvisato dal personale di bordo che la situazione non era più totalmente sotto controllo ha dovuto programmare un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Chennai, India, visto che l'equipaggio non riusciva a riportare l'ordine. Motivi di sicurezza dunque che hanno sconvolto un regolare volo di linea. Dopo questa performance l’intera famiglia è stata condotta in un centro di detenzione in aeroporto visto che non avevano il visto per l'India e poi sono stati imbarcati su un volo per Kuala Lumpur.