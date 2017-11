Dolci di Natale, panettone, pandoro a rischio, mancano 100mila uova al mese

A rischio i dolci di Natale, è questo l'allarme lanciato da Coldiretti che vede rischi per la produzione dei dolci tipi delle festività natalizie sia da parte delle industrie che dai prestinai e pure per quanto riguarda quelli fatti in casa.

La situazione.

Gli italiani consumano 215 uova, circa 140 per ognuno consumato così come sono, altre all'interno di derivati tra cui spiccano in questo periodo i dolci natalizi come pandoro, panettone ma non solo.

Ora per i casi di aviaria che ricordiano hanno fatto bloccare le uova della lombardia da diversa nazionicome Hong Kong (ma nulla è stato fatto a livello interno italiano) e per le uova contaminate dal Fipronil inizialmente trovate solo nei Paesi Bassi, ma poi in migliaia e migliaia anche in Italia, le uova attualmente scarseggiano, tanto è vero che in alcuni supermercati non si trovano no nsi ntrovnao con fatica.

Conseguenze

Ecosì il prezzo delle uova è pure salito di 1,42 euro ogni 100 e sembra destinato a continuare a salire, e gli italiani stessi scelgono solo uova biologica o direttamente dal contandinopagandole di più per la qualità, ma anche esse scarseggiano.

E così, per i dolci natalizi dovrebbero manncare circa 100 mkilioni di uova, con un calo del 10%. E con un possibile aumento dei prezzi sia dei dolci finiti che ancora delle uova perchè la domanda resta alta ma la disponibilità è scarsa