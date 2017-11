Roma Lazio streaming live gratis diretta oggi su link, Rojadirecta, siti streaming sabato 18 novembre

Come vedere Roma Lazio diretta live in streaming con i siti web. No Rojadirecta

Di Francesco e Simone Inzaghi avranno la grande responsabilità di essere i primi a sedersi su una panchina per un match di calcio dopo il disastro nazionale. Per fortuna Roma Lazio, il derby della capitale, offre motivazioni che esulano da tutto e da tutti. Toccherà a giallorossi e biancocelesti dunque posare la prima pietra per dimenticare la nazionale. E la sfida sarà visibile anche utilizzando lo streaming che, con la dovuta accortezza, permetterà di vedere live gratis la partita dell’Olimpico grazie ai link giusti. Quelli che rispettano la legalità. Non Rojadirecta quindi che è tra i siti non legali che viene oscurato con puntualità. Ecco come vedere in streaming legale e gratuito la sfida tra Roma e Lazio prevista per sabato 18 novembre alle ore 18.00.

Roma Lazio sarà la sfida che aprirà questo ricco sabato calcistico italiano che si concluderà con il posticipo delle 20.45 tra Napoli e Milan. Il miglior modo insomma per ritornare al piccolo orticello nazionale dopo aver fallito nell’appuntamento calcistico più importante. Quello della qualificazione al mondiale di Russia 2018 con la Nazionale italiana. Il punto più basso del calcio tricolore da sessant’anni a questa parte. Le emozioni, la rivalità tra le due formazioni serviranno a sviare la delusione degli appassionati ma non solo per provare a distrarsi con le vicende interne. Roma e Lazio stanno vivendo un momento molto positivo come dimostra la classifica che vede giallorossi e biancocelesti distanziati da una sola lunghezza a ridosso dei top club e con una gara da recuperare per entrambe.

Roma Lazio insomma sarà l’appuntamento da non perdere per riappacificarsi con il calcio dopo lo psicodramma dell’eliminazione andato in scena a San Siro lunedì sera. Si avvicina il momento di scegliere una delle quattro alternative che lo streaming, legale e sicuro, mette a disposizione. Ma attenzione a scegliere con attenzione i siti web da utilizzare. Non tutti, infatti, rispettano i criteri legali. Vi sarà, ad esempio, certamente capitato di imbattervi nel sito Rojadirecta che viene oscurato. Per chi volesse usufruire per lo streaming legale e di buona qualità dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini ecco una piccola lista di suggerimenti:

Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Svezia con l'emittente Modern Times Group.

Il sabato del campionato italiano di calcio si apre col botto sperando che il derby tra Roma Lazio sia sufficiente a far tornare il sorriso agli appassionati di questo sport ancora sotto choc dopo l’eliminazione ad opera della Svezia. E dopo Roma Lazio la tredicesima giornata prevede anche un gustosissimo Napoli Milan che servirà a stabilire le prime gerarchie alla ripresa del campionato dopo la sosta. Si prevede quindi il pienone di spettatori che per vedere l’anticipo di sabato pomeriggio tra Roma e Lazio con fischio di inizio alle 18.00 sceglierà un’altra possibilità per lo streaming.

Ugualmente legale e sicura. Si tratta dei siti dei bookmaker, già conosciuti da chi ama il mondo delle scommesse e che, previa l’iscrizione e l’apertura di un conto online, permette di vedere in streaming l’evento prestabilito. C’è anche bisogno di scommettere con frequenza per avere diritto alle immagini. Anche in questo caso bisognerà procedere con molta cautela nelle ricerche. Bisogna individuare i siti legali. Non Rojadirecta che non rispetta questo tipo di criteri e pertanto viene oscurato in maniera puntuale.

Roma Lazio sabato 18 novembre streaming con Premium e Sky

Roma Lazio, l’anticipo delle 18.00 di questa tredicesima giornata del campionato di Serie A, promette emozioni e tanto, tanto bel calcio. Pertanto la platea di appassionati che non vorranno perdersi nemmeno un minuto della partita dell’Olimpico, sarà pronta ad utilizzare tutte le possibilità che la moderna tecnologia offre in pasto a chi non può vivere senza campionato. Senza calcio. A maggior ragione dopo aver ormai metabolizzato l’assenza dell’Italia dalle finaliste che in Russia si daranno battaglia per conquistare la Coppa del Mondo. Premium e Sky, che poi sono le sole emittenti che hanno acquistato in Italia i diritti per trasmettere le immagini delle sfide del campionato italiano di calcio hanno pensato anche alle esigenze di chi non riesce a fare a meno dello streaming. Attraverso le rispettive piattaforme apposite (Premium Play e Sky Go, rispettivamente) sarà possibile vedere in streaming anche Roma Lazio.

Sarà necessario però aver firmato un contratto di abbonamento oppure, nel caso in cui si disponga del decoder, si può pensare di acquistare anche il singolo evento usufruendo di tutti i confort riservati agli abbonati. Tra i quali anche le immagini in 4K Naturalmente solo per quel determinato eventi. Now TV, una piattaforma streaming che fa parte della sterminata galassia del magnate australiano Murdoch, rappresenta anche un’alternativa da valutare. Sono tante le offerte che mette in campo questa piattaforma che permette di vedere anche Roma Lazio in streaming legale e di buona qualità.