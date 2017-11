Roma Lazio streaming per vedere anticipo live gratis diretta

Non sarà facile per la Roma affrontare la Lazio di Simone Inzaghi che prima della sosta stava andando di gran carriera all’inseguimento del Napoli capolista. Di Francesco ha chiesto il massimo ai suoi

Roma Lazio rappresenta il sale del calcio. Quell’intreccio di emozioni, forza fisica, equilibrio, intelligenza, sudore e passione che fa del calcio lo sport più bello del mondo. Quel calcio che esalta e punisce. Quel calcio che ha gettato nello sconforto un intero popolo naufragato sulle sponde della Svezia e consapevole di essere precipitato nella serie B del calcio mondiale. Questa volta, si potrebbe dire che il derby tra Roma e Lazio assume un ruolo quasi pedagogico. Indicare, cioè, la strada da percorrere per uscire dal tunnel e rivedere la luce.

E prima di ogni rivoluzione realizzata o solo promessa, questo si vedrà, solo il calcio è capace di attutire i dolori che solo il calcio sa dare. Insomma Roma Lazio servirà ad esorcizzare l’eliminazione dal mondiale ancor prima di arrivare alla fase a gironi, e riportare l’attenzione sul campionato di Serie A. Dove le due formazioni sono grandi protagoniste e promettono di esserlo per tutta la stagione. E saranno in tanti quelli che proveranno a dimenticare la nazionale concentrandosi sulla sfida dell’Olimpico. Magari utilizzando lo streaming, la soluzione che consente di vedere l’anticipo di sabato pomeriggio live in diretta. E, con le dovute precauzioni in maniera legale e sicuro.

Roma Lazio sarà dunque l’anticipo del sabato pomeriggio che riaprirà il sipario sul campionato dopo la parentesi, drammatica vista l’eliminazione contro la Svezia, per lo spareggio della nazionale che è andato come tutti sappiamo. Una partita intensa, dunque, visto che alle emozioni che un derby già di per sé sa offrire, si aggiungeranno quelle della paura di sprofondare. Della voglia di dimostrare che il calcio italiano non ha meritato questa punizione così severa. Sul campo non sarà facile per i giallorossi affrontare la Lazio di Simone Inzaghi che, prima della sosta stava andando di gran carriera all’inseguimento del Napoli capolista. Ma Di Francesco sa di poter contare su una squadra nella quale la fiducia è salita a livelli esponenziali dopo la doppia impresa di Champions contro il Chelesa.

Roma Lazio quindi non può essere considerata una partita normale e questa volta lo sarà ancora di più. Lo sanno anche quelli che, non avendo acquistato né biglietto, né abbonamento, seguirà con lo streaming, ovviamente quello legale e gratuito, l’anticipo delle 18.00 tra Roma e Lazio. Una modalità legale ed apprezzata da chi vuole vedere live gratis l’evento in questione ma non ha sottoscritto l’abbonamento alla pay per view. Scelta che non preclude la possibilità di vedere la diretta con una delle diverse possibilità che offre lo streaming.

Roma Lazio, dunque, si potrà vedere in streaming anche utilizzando i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Si tratta di una delle diverse opzioni, tutte legali, che offrono la possibilità di vedere in streaming la sfida. E molti si orienteranno proprio sulla ricerca delle emittenti che operano fuori dai confini italiani per vedere questa sfida che nasconde più insidie di quante se ne immaginano per gli azzurri. I più abili nelle ricerche sapranno già dove orientarsi. Per gli altri qualche suggerimento potrebbe essere utile:

Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands. Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia.

Lo streaming di Roma Lazio, legale e anche di buona qualità, lo si può trovare semplicemente sfruttando le piattaforme streaming delle pay tv che detengono praticamente il monopolio del calcio. Stiamo parlando di Sky e Mediaset Premium che offrono il servizio streaming in maniera gratuita attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. Piccolo particolare. Le immagini sono riservate in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view. E da poco tempo a questa parte è possibile ricevere le immagini anche con la sbalorditiva tecnologia del 4K.

Scorrendo ancora la lista dei modi per vedere Roma Lazio in streaming in maniera legale e possibilmente anche di buona qualità, eccoci arrivati alla possibilità offerta dai siti dei bookmaker. I siti delle scommesse hanno fatto la loro apparizione ormai da qualche anno a questa parte anche sulla scena dello streaming. Esiste infatti anche la possibilità di vedere in streaming, ovviamente in maniera legale, le sfide della Serie A. Come accadrà anche per Roma Lazio l’attesissimo derby della capitale.

Ma per riuscirci non bisognerà dimenticare di iscriversi alla piattaforma in questione e provare così subito l’ebrezza di questo mondo. Ma non basta iscriversi perché si deve dimostrare anche di aver aperto una linea di credito e di essere uno scommettitore abituale. Solo così le chance di vedere Roma Lazio in streaming cresceranno in misura decisiva.