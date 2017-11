Roma Lazio streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Roma e Lazio si trovano di fronte per l’appuntamento sportivo più sentito in città. Le due anime calcistiche della città si affrontano per la supremazia territoriale, ma non solo. Come dimostra la classifica della Serie A Roma e Lazio sono divise da un solo punto. Entrambe hanno una partita da recuperare e la distanza dalla vetta è, rispettivamente, di quattro e tre punti. Questo significa che con tre punti e la contemporanea concatenazione dei risultati di Napoli, Juventus ed Inter una delle due formazioni potrebbe trovarsi virtualmente in testa della classifica.

Ma i sogni fanno solo bene all’umore e sia Di Francesco che Inzaghi, due allenatori che condividono un passaggio nel Piacenza ai tempi in cui erano protagonisti in campo, sanno che la stagione sarà lunga e faticosa. Ma l’appetito vien mangiando e quindi le vittorie aiutano a scalare i sogni. Ci sarà da esorcizzare anche la delusione per l’esito dello spareggio con la Svezia che ha eliminato la Nazionale italiana di calcio dai prossimi mondiali in Russia. Un’onta che non avveniva dal lontanissimo 1958 e che il calcio italiano dovrà provvedere a cancellare il più presto possibile. Ma questo è un altro discorso. Per il momento riflettori puntati su Roma Lazio che si potrà vedere con lo streaming che offre la possibilità di godersi lo spettacolo dell’Olimpico anche senza abbonamento alla pay tv. Ecco come vedere la partita gratis e sfruttando le possibilità legali e sicure.

Roma Lazio streaming senza abbonamento tv

Roma Lazio sarà una delle sfide certamente più attese di questa tredicesima giornata di campionato. non fosse altro che per la coincidenza di essere la partita che riaccende i fari sul campionato dopo la delusione tremenda dell’eliminazione della nazionale dal mondiale di calcio ad opera della Svezia. Sfida che sarà seguita a ruota da Napoli Milan che renderanno questo sabato molto intenso. Almeno per quel che riguarda gli appassionati di calcio. Roma Lazio sarà quindi una sorta di vetrina mediante la quale il calcio italiano proverà a riacquistare la dignità smarrita con l’onta dell’eliminazione. Sarà una strada molto lunga e faticosa e anche le polemiche di queste ore non aiutano a ripartire con il giusto entusiasmo.

Occhi puntati sull’Olimpico, dunque, dove le due romane potrebbero, in caso di vittoria, ridurre ulteriormente il ritardo già molto contenuto dal gruppetto di testa. E, se si considera che sia la Roma che la Lazio hanno una gara da recuperare, vincere il derby, potenzialmente potrebbe anche significare guadagnare la testa della classifica. Anche se in maniera ancora virtuale. L’attesa, e non potrebbe essere altrimenti, è di quelle che si riservano alle grandi occasioni. E quindi i tifosi delle due squadre capitoline che non potranno recarsi allo stadio né vedere questi novanta minuti con la pay tv stanno dando vita alle apposite ricerche per sfruttare la soluzione che permette di risolvere questi problemi. Ovvero lo streaming, quello legale e di buona qualità che permetterà di vedere Roma Lazio anche a quelli che si trovano senza abbonamento alla tv.

Streaming Roma Lazio siti emittenti fuori dall’Italia

Di Francesco ha riabbracciato De Rossi, Florenzi ed El Shaarawy che dovranno dimostrare di avere smaltito la delusione per il flop della nazionale e di essere concentrati solo sull’impegno della propria squadra di club. Il tecnico giallorosso dovrebbe schierare il terzetto terribile ma dovrà molto probabilmente rinunciare a Nainggolan che si è infortunato durante un allenamento con la sua nazionale. Schick invece scalpita e vuole a tutti i costi ripagare i tifosi della fiducia. Lo streaming della sfida tra Napoli e Lazio, soluzione che è del tutto legale e sicura si potrà vedere scegliendo tra diverse opzioni. Una delle più apprezzate da un pubblico eterogeneo, sembra proprio quella dei siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Come per esempio:

Slovacchia con Slovenská Televízia; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con Radio-televizija Srbije; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Svezia con Modern Times Group; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

Come vedere gratis Roma Lazio in streaming

Dei diversi modi per vedere Roma Lazio in streaming legale e gratis senza abbonamento quello garantito da Premium e Sky è quello più classico anche s, in questo caso, c’è bisogno dell’abbonamento alla paytv per ricevere le immagini dal proprio decoder. Sono in molti ad aver eletto lo streaming legale e sicuro come modalità che consente di vedere le sfide prescelte, come per esempio quella tra Roma e Lazui in streaming, legale, di buona qualità e gratis senza dover firmare per forza un contratto di abbonamento.

Si potrebbe scegliere uno dei siti di scommesse sportive che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. Oppure provare con Now Tv, emittente che rientra a pieno titolo nell’immensa galassia Sky e che offre la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.