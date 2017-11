La casa del futuro ReStart4Smart presentata da Microsoft Italia e Sapienza

La casa del futuro è innovativa, digitale e sicura. Facile a dirsi quando di mezzo ci sono Microsoft e l'Università Sapienza di Roma. L'occasione di questa partnership arriva arriva con Solar Decathlon di Dubai ovvero le Olimpiadi universitarie dell'architettura sostenibile. L'obiettivo finale è progettare il miglior prototipo in scala reale dell'abitazione del futuro. La parola chiave del progetto ReStart4Smart del Team Sapienza è Architettura 4.0 e passa dall'applicazione di strumenti, materiali e tecnologie avanzati a disposizione della filiera edilizia per realizzare una casa sostenibile, efficiente, confortevole, sicura ed economica. E poi ci sono di mezzo la modellazione digitale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, la stampa 3D ovvero il massimo del livello di innovazione adesso presente sul mercato.

Il contributo di Microsoft al progetto: cloud e Azure

Non si tratta di un progetto teorico perché l'abitazione del futuro è pronta a diventare quella del presente: sarà costruita nei dintorni di Roma e poi smontata e rimontata a Dubai. Al di là del luogo della presentazione, il contributo di Microsoft è passato dalla messa a disposizione della sua piattaforma cloud per il calcolo, l'elaborazione e l'archiviazione attraverso il programma Azure for Reasearch su cui la società di Redmond sta investendo risorse, persone ed energia. Come ricordato da Francesco Del Sole, direttore divisione Education, la Sapienza ha utilizzato Office 365 per la collaborazione tra docenti e studenti del dipartimento di architettura e Azure for Research per aiutare le capacità computazionali della ricerca, è la nostra piattaforma cloud che aiuta aziende ed amministrazioni pubbliche a efficientarsi durante le fasi di elaborazione di un progetto.

ReStart4Smart: i 4 aspetti smart

Il modello è stato pensato per il clima estremo di Dubai e di conseguenza prevede l'utilizzo di materiali e tecnologie avanzati, dall'Xlam resistente a fuoco e sismi all'isolante Aerogel, dalle fonti rinnovabili a impianti e sistemi di domotica che rendono la gestione della casa sostenibile. Più volte ricorre allora la parola Smart, declinata nel progetto di Microsoft House in quattro modi ovvero a livello di forma e orientamento, di sistema costruttivo, tecnologico e gestional. Più esattamente,