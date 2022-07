Auto compatte Gpl 2022, i migliori modelli in vendita. Prezzi e marche a confronto

Sono i numeri a dimostrare l'interesse degli automobilisti italiani nei confronti di questo segmento di mercato. Auto compatte comprese.

Quali sono le migliori auto compatte Gpl 2022? Tra i modelli da segnalare ci sono Nissan Micra Gpl, Fiat Panda Gpl, Kia Picanto Gpl, Ford Fiesta Gpl, Dacia Sandero Stepway Gpl, Hyundai i10 Gpl.

Ci sono le auto compatte alimentate (anche) a Gpl a rappresentare una soluzione sempre molto gradita dagli automobilisti italiani. Le ragioni sono sempre le solite ovvero il minor impegno di spesa in termini di consumi e la consueta affidabilità di questa tecnologia.

Le case automobilistiche sono perfettamente consapevoli di questo interesse e hanno già messo a punto una serie di modelli alimentati a gpl per il prossimo anno. Andiamo allora alla ricerca dei dettagli e più in particolare:

Migliori auto compatte Gpl 2022

Prezzi e marche auto compatte Gpl

Migliori auto compatte Gpl 2022

Sono i numeri a dimostrare l'interesse degli automobilisti italiani nei confronti di questo segmento di mercato. Il Gpl risulta la terza alimentazione più scelta dagli italiani fino a rappresentare il 9% del mercato privato.

Ecco dunque che in vista del 2022, alcuni dei modelli più interessanti in vendita sono

Nissan Micra Gpl

Fiat Panda Gpl

Kia Picanto Gpl

Ford Fiesta Gpl

Dacia Sandero Stepway Gpl

Hyundai i10 Gpl



Prezzi e marche auto compatte Gpl

Nissan Micra Gpl 2022 è l'ennesima dimostrazione dell'attenzione della casa automobilistica giapponese nei confronti dei modelli ecologici. Più esattamente si tratta del 3 cilindri benzina turbo a bassa inerzia 900 da 90 CV.

Dal punto di vista ingegneristico, il serbatoio di forma toroidale è statao posizionato nell'alloggiamento della ruota di scorta. La ragione di questa soluzione è presto detta: resta invariata la capienza del vano portabagagli.

E che dire di Fiat Panda Gpl 2022? La piccola italiana continua a essere proposta in numerose configurazione e non poteva che fare la sua comparsa anche la release bifuel a Gpl con motore 1.2 69 cv Easy Power e circa 970 chilometri di autonomia con il doppio serbatoio. E

lo fa nel 2022 proponendo come al solito un allestimento che comprende sempre autoradio, climatizzatore, airbag testa, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna, radio Dab. A cui aggiungere cerchi in lega, vernice metallizzata, fendinebbia, sensori parcheggio, airbag laterali, frenata di emergenza, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, retrovisori elettrici.

Un'altra auto compatta pronta a fare la sua comparsa nel 2022 è la versione aggiornata di Kia Picanto Gpl 2022. Proposta nei quattro allestimenti City, Urban, Style e X Line con assetto rialzato da crossover, la versione bifuel promette consumi ridotti rispetto alla release solo monofuel con propulsore 1.0 aspirato da 67 CV ed emissioni pari a 100 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Anche Ford Fiesta Gpl 2022 promette di ridurre i costi e di avere tutte le carte in regole per convincere gli automobilisti italiani. Anche perché le prestazioni di una delle auto compatte più gradite da sempre dagli italiani restano le stesse.

Performance a parte, se c'è un aspetto in più da valutare è il comfort a bordo. La casa automobilistica statunitense riesce infatti a proporre quel mix di praticità e quelli che da sempre sono la sua carta vincente. Dal punto di vista prestazionale, la velocità massima è di 170 chilometri orari, l'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 14,5 secondi.

C'è una ragione in più per cui la variante Gpl è quella più interessante per Dacia Sandero Stepway Gpl 2022 (lunga 410 cm, larga 185 cm, alta 159 cm) e sono le prestazioni maggiore che è in grado di assicurare. In particolare, tra le possibilità di scelta rientrano anche i motori 1.0 a tre cilindri a benzina.

Ebbene, quello aspirato ha 65 CV, il turbo 90 CV ovvero 101 nella variante a Gpl. Dal punto di vista della progettazione, vale la pena rilevare che il bagagliaio ha una capacità di 328 litri con il divano in uso.

Da un modello all'altro, ecco Hyundai i10 Gpl 2022. Cosa colpisce di questa piccola e agguerrita auto oltre alla doppia alimentazione? Il design caratterizzato da un'ampia Cascading Grille nera frontale e dai fari scolpiti per un aspetto decisamente sportivo.

Ma anche le soluzioni innovative all'interno ovvero l'abitacolo, i motivi, le texture originali e tecnologie multimediali di ultima generazione.

Sono i numeri a dimostrare l'interesse degli automobilisti italiani nei confronti di questo segmento di mercato. Auto compatte comprese.