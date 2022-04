Auto con collegamento Internet e Wifi 2022. Tutti i modelli, marche e prezzi

L'accesso Wi-Fi è diventato un importante punto di forza per gli acquirenti di un'auto, soprattutto per coloro che si sentono tagliati fuori dal mondo senza accesso a Internet.

Quali auto con collegamento Wi-Fi 2022? Se alcuni modelli come Mercedes Classe C e Audi A3 sono dotati sin dalle origini del Wi-Fi integrato, altre invece fanno riferimento a specifici sistemi per completare la dotazione. Pensiamo a Volkswagen con Car-Net, a Bmw con ConnectedDrive, a Fiat con Uconnect.

Le auto con hotspot Wi-Fi sono una grande comunità per chi viaggia per affari o anche per piacere. Oltre a fornire una comoda connessione Internet che consente alle persone di effettuare chiamate in vivavoce, i veicoli abilitati Wi-Fi offrono aggiornamenti sul traffico in tempo reale, facile navigazione, bollettini meteorologici, musica e accesso ai servizi di emergenza. Il tutto senza consumare un solo MB del traffico dati del proprio smartphone.

I viaggi su strada diventano più completa con l'accesso a Internet poiché i passeggeri con dispositivi mobili come smartphone, laptop e tablet possono visualizzare film, giocare o semplicemente consultare pagine web. Indipendentemente dall'opzione scelta, avere un hot spot Wi-Fi rende più sicura l'esperienza di guida.

Rimanere connessi durante il viaggio aiuta sì a divertirsi, ma anche a ottenere quelle informazioni utili per il viaggio o la vacanza. Vediamo insieme:

Quali auto con collegamento Wi-Fi 2022

Altri modelli con collegamento Internet in auto

Quali auto con collegamento Wi-Fi 2022

L'accesso Wi-Fi è diventato un importante punto di interessi per gli acquirenti, soprattutto per coloro che si sentono tagliati fuori dal mondo senza accesso a Internet. In effetti avere un hot spot Wi-Fi è uno degli accessori emergenti in fase di valutazione di un nuovo veicolo.

Sia la berlina di lusso che la cabriolet sportiva del modello A3 sono dotate di una tecnologia innovativa che include un hotspot Wi-Fi alimentato da 4G LTE. All'interno dell'abitacolo, il conducente nota subito un quadro strumenti digitale e uno schermo di infotainment pop-up che si collega ad Apple CarPlay e Android Auto.

Da qui è possibile consultare Google Earth 3D, la navigazione satellitare e altro per una migliore esperienza di guida. Per la versione base occorrono circa 28.000 euro. Ma se alcuni modelli sono dotati sin dalle origini del Wi-Fi integrato, altre invece fanno riferimento a specifici sistemi per completare la dotazione.

Pensiamo a Volkswagen con Car-Net, a Bmw con ConnectedDrive, a Fiat con Uconnect. In ogni caso è indispensabile verificare modello per modello il supporto al collegamento Internet. Non solo, ma nella maggior parte delle auto è necessario un costo supplementare da aggiungere rispetto al prezzo di listino

Altri modelli con collegamento Internet in auto

A oggi sono soprattutto le auto di categoria premium a essere equipaggiate con il collegamento Internet in auto. Non sono le sole ma comunque sono state le prime a proporre questa soluzione.

Che si scelga la berlina, la coupé o la decappottabile, Mercedes Classe C è sempre fornita di serie con connettività Bluetooth, sedili anteriori regolabili elettricamente con impostazioni di memoria, integrazione Apple CarPlay e Android Auto e accesso e accensione senza chiave.

Altre caratteristiche includono tergicristalli sensibili alla pioggia, specchietti retrovisori laterali regolabili elettricamente riscaldati con funzione di oscuramento automatico e ripiegamento elettrico e fari a Led automatici.

Sempre per lo stesso marchio, recentemente aggiornato con la tecnologia più recente anche Mercedes GLS presenta un hotspot Wi-Fi e navigazione integrati, due schermi da 12,3 pollici, Android Auto e Apple CarPlay, oltre a una serie di altre funzionalità sull'infotainment MBUX sistema che include la ricarica wireless e un sistema stereo surround Burmester.

Seppur non disponibile nel mercato italiano, ma continuamente aggiornato a dimostrazione delle intenzioni della casa automobilistica tedesca, anche lo spazioso suv Volkswagen Atlas con 7 posti a sedere è dotato di serie di un hotspot Wi-Fi integrato e di funzioni di sicurezza avanzate per tutti i livelli di allestimento.

I conducenti che amano lunghi viaggi su strada potranno accedere a Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink per l'integrazione da qualsiasi smartphone al touchscreen da 6,5 pollici del veicolo. I suoi interni spaziosi e la maneggevolezza agile rendono i lunghi viaggi su strada particolarmente piacevoli. In altri mercati assume una denominazione differente.

L'accesso Wi-Fi è diventato un importante punto di vendita per gli acquirenti di auto. Soprattutto quelli che si sentono tagliati fuori dal mondo senza Internet.