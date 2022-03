Auto elettriche a 7 posti 2022 già in vendita e in attesa di uscita. Modelli, marche, prezzi

Citroen e-Berlingo è una monovolume con base in furgone che ha interni spaziosi. Non è solo una 7 posti, ma un vero e proprio punto di riferimento per il settore.

Quali sono i modelli auto elettriche a 7 posti 2022? Alla ricerca delle auto elettriche a 7 posti, tra le scelte ci sono Citroen e-Berlingo, Nissan e-NV200 Combi, Mercedes EQV, Peugeot e-Rifter, Opel Combo e-Life, Volvo XC90 Recharge T8.

La buona notizia per chi è alla ricerca di un'auto familiare a 7 posti, ma vuole stare al passo con i tempi e abbracciare la tecnologia elettrica è la disponibilità di un ampio ventaglio di scelte.

Sempre più produttori stanno presentando nuove auto completamente elettriche che possono ospitare sette persone. Sebbene non si tratta di un tipo di auto tradizionale, questo segmento di mercato è in costante crescita.

La maggior parte delle auto a 7 posti sono suv o multispazio anziché monovolume, a causa dei nuovi gusti dei clienti orientati in questa direzione. Approfondiamo in questo articolo:

Modelli auto elettriche a 7 posti 2022

Marche e prezzi auto elettriche a 7 posti

Se si tratta di viaggi più brevi, un'auto a 7 posti con alimentazione elettrica è l'ideale, soprattutto se si dispone di un punto di ricarica a casa. L'automobilista potrebbe risparmiare sulle spese di gestione. Se le corse su lunghe distanze sono più regolari, potrebbe essere interessante valutare anche altre opzioni, come l'ibrido plug-in. Dai numero però non si scappa e l'attenzione per le elettriche spaziose continua a essere molto alta.

In qualche modo si tratta dell'estensione di quanto visto fino a qualche anno con la ricerca di ampie monovolume. L'avvento di crossover e suv ha quindi cambiato i trend d'acquisto, ma il desiderio di comodità a bordo è rimasta immutata. Alla ricerca delle auto elettriche a 7 posti, la nostra scelta è per:

Citroen e-Berlingo

Nissan e-NV200 Combi

Mercedes EQV

Peugeot e-Rifter

Opel Combo e-Life

Volvo XC90 Recharge T8

Marche e prezzi auto elettriche a 7 posti

Citroen e-Berlingo è una monovolume con base in furgone che ha interni spaziosi. Non è solo una 7 posti, ma un vero e proprio punto di riferimento per il settore perché anche gli adulti possono mettersi a proprio agio sui sedili posteriori. Tre le modalità di guida: Normale per ottenere il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni dinamiche, Eco per ottimizzare il consumo di energia, Power per dare priorità alle prestazioni con la massima potenza e coppia.

Nissan e-NV200 Combi vanta diverse configurazioni, una delle quali è un layout a 7 posti con ulteriori 870 litri di spazio per i bagagli. C'è insomma spazio in abbondanza per una vacanza in famiglia con tutto l'equipaggiamento al seguito. Per comprarla servono circa 45.500 euro. Nel prezzo d'acquisto sono sempre inclusi airbag passeggero disattivabile, attacchi isofix, cerchi in lega, chiave elettronica, climatizzatore automatico, cruise control, fendinebbia, navigatore, radio Dab, sedili seconda fila singoli e scorrevoli, telecamera posteriore.

Mercedes EQV è la versione elettrica della Mercedes Classe V. Disponibile per ospitare 6, 7 o 8 persone, la Classe V è in gran parte destinata al mercato del noleggio privato, ma potrebbe essere un'auto familiare molto spaziosa. Le prestazioni sono abbastanza convincenti grazie a un motore elettrico da 201 CV. Il prezzo di listino è sensibilmente più elevato ovvero da circa 84.000 euro.

Peugeot e-Rifter è una monovolume elettrico che utilizza la stessa tecnologia di Citroen e-Berlingo ovvero il medesimo motore elettrico da 134 CV e la stessa batteria da 50 kWh. Dalla sua c'è una capacità di ricarica rapida fino a 100 kW per cui bastano 30 minuti per raggiungere l'80% di autonomia. Ha interni enormi con più spazio rispetto a qualsiasi suv sul mercato.

Opel Combo e-Life assomiglia alla Citroen e-Berlingo e alla Peugeot e-Rifter. Tutti questi modelli utilizzano lo stesso motore elettrico da 134 CV, batteria da 50 kWh e consentono spostamenti ultra pratici con più spazio all'interno di alcune auto molto più grandi. Ha la tecnologia di ricarica rapida ed è disponibile con 5 o 7 posti. Per portarla a casa servono circa 26.000 euro.

Volvo XC90 Recharge T8 è un'altra 7 posti che è sorprendentemente veloce quando si preme il piede sull'acceleratore grazie a un motore elettrico che supporta un motore da 2,0 litri che è sia sovralimentato che turbo. Per raggiungere 100 chilometri orari da fermo bastano 5,8 secondi. Anche in questo caso, l'impegno di spesa è mediamente più elevato ovvero da circa 84.000 euro.

