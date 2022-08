Le auto lunghe 5 metri in vendita nel 2022. Lista aggiornata modelli e prezzi

Non solo berline e suv, ma anche imponenti pick-up tra le auto lunghe almeno 5 metri. Comodità a bordo per tutti, soprattutto per chi siede sui sedili posteriori.

Fanno della lunghezza di almeno 5 metri il loro punto di distinzione. E spesso, come vedremo in questo articolo, i costi sono mediamente superiori rispetto alla media del mercato. Ma c'è anche un altro aspetto da evidenziare ed è la varietà di modelli di auto lunghe 5 metri 2022. Non solo berline e suv, ma anche imponenti pick-up. Tra le soluzioni disponibili adesso sul mercato ci sono adesso Opel Insigna Sports Tourer 2022

Land Rover Range Rover 2022

Volvo XC90 2022

Maserati Levante 2022

Lexus LS 2022 Opel Insignia Sports Tourer 2022 Più spaziosa e pratica della berlina, Opel Insignia Sports Tourer ha una personalità tutta sua. Non solo, ma le varianti Country Tourer sono più alte da terra di 2,5 centimetri. Di serie autoradio, climatizzatore, cerchi lega, navigatore satellitare, fari Led, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, vetri elettrici posteriori, sedili regolabili elettrici, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, riconoscimento pedone. Disponibile sia a benzina e sia a diesel, i prezzi di partenza di Opel Insignia Sports Tourer sono rispettivamente di 34.600 euro (1.5 Turbo Innovation) e 34.100 euro (1.6 CDTI Business). Land Rover Range Rover 2022 Land Rover Range Rover è uno dei suv dalle linee più tradizionali. A bordo c'è spazio per interni lussuosi ma la predisposizione è da fuori strada. Le varianti LWB aggiungono 20 centimetri di spazio aggiuntivo per le gambe di chi siede dietro. Di serie trovano spazio autoradio, climatizzatore, cerchi lega, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo

automatico velocità, airbag laterali, antifurto, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedili regolabili elettrici, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, sospensioni autoregolabili, indicatore temperatura esterna, radio Dab. Per Land Rover Range Rover a benzina serve una spesa minima di 128.600 euro (5.0 V8 S/C Vogue), ibrida ricaricabile da 124.000 euro (P400e Vogue), a diesel da 106.700 (3.0 SDV6 HSE). Volvo XC90 2022 Imponente ed elegante, Volvo XC90 ospita fino a sette adulti. Gli interni sono lussuosi e c'è spazio per un display touchscreen di 9 pollici al centro della plancia che comandano gran parte delle funzioni. Ecco di serie autoradio, climatizzatore, cerchi lega, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, fari adattativi, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angolo cieco, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Per portare a casa Volvo XC90 ibrida a benzina occorre una spesa di 68.300 euro (B5 Moment. AWD Geartronic 5 porte), plug-in da 83.400 euro e ibrida a gasolio di 67.900 euro. Maserati Levante 2022 Il suv Maserati Levante si basa sulla piattaforma di Maserati Ghibli. Nonostante le notevoli dimensioni, le linee sono eleganti e sportive mentre l'abitacolo è ampio e lussuoso. Di serie climatizzatore, cerchi lega, interni pregiati, controllo automatico velocità, bluetooth, riconoscimento segnali stradali, sedili regolabili elettrici, radio Dab. Il prezzo di Maserati Levante è da 82.300 (3.0 V6) per la versione a benzina e da 77.200 euro (3.0 V6) per quella a gasolio. Lexus LS 2022 Lexus LS è una berlina a 4 ruote motrici sviluppata sulla piattaforma della coupé Lexus LC. Domina il lusso e si riflette sui prezzi. Di serie sono presenti autoradio, climatizzatore, cerchi lega, vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, antifurto, frenata di emergenza, tetto apribile, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, monitoraggio angolo cieco, vetri elettrici posteriori, sedili regolabili elettrici, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, sospensioni autoregolabili, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Lexus LS è disponibile solo ibrida a benzina nella fascia di prezzo da 105.000 euro (500h Executive) a 140.000 euro (500h Luxury).