Bonus e agevolazioni per figli dislessici (DSA) nazionali, regionali, locali 2022

Chi può accedere alle agevolazioni disponibili per figli dislessici con Dsa e condizioni: cosa prevedono norme in vigore

Quali sono bonus e agevolazioni per genitori con figli dislessici (DSA) nazionali, regionali, locali nel 2022? Sono diversi i bonus e le agevolazioni disponibili per genitori con figli dislessici Dsa sia a livello nazionale che a livello locale. Tra i principali ci sono detrazioni in dichiarazione dei redditi, agevolazioni per orario di lavoro flessibile per genitori con figli dislessici, indennità di frequenza Inps, e bando della Regione Lombardia.



Quali sono bonus e agevolazioni per genitori con figli dislessici (DSA) nazionali, regionali, locali nel 2022? I cosiddetti Dsa sono Disturbi Specifici dell'Apprendimento che coinvolgono l'abilità di lettura, di scrittura e di calcolo e conosciuti come dislessia, che indica la difficoltà di lettura e disgrafia e disortografia per indicare le difficoltà di scrittura.

I Ds sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano, dunque, la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. Per sostenere tutti coloro che sono affetti da Dsa, a partire da soggetti in età scolare, sono previste diverse agevolazioni. Vediamo quali sono quelle disponibili nel 2022.

Bonus e agevolazioni per genitori con figli dislessici Dsa

Detrazioni in dichiarazione dei redditi per figli con Dsa dislessici

Agevolazioni per orario di lavoro flessibile per genitori con figli con Dsa

Indennità di frequenza Inps per genitori di figli dislessici Dsa

Agevolazioni da Regione Lombardia per genitori con figli dislessici



Bonus e agevolazioni per genitori con figli dislessici Dsa

Sono diversi i bonus e le agevolazioni disponibili per genitori con figli dislessici Dsa sia a livello nazionale che a livello locale. Tra i principali ci sono:

detrazioni in dichiarazione dei redditi;

agevolazioni per orario di lavoro flessibile per genitori con figli dislessici;

indennità di frequenza Inps;

bando Regione Lombardia.



Detrazioni in dichiarazione dei redditi per figli con Dsa dislessici

I genitori che hanno figli dislessici riconosciuti come Dsa hanno diritto ad usufruire in dichiarazione dei redditi di una detrazione del 19% per le spese sostenute per l'acquisto di sussidi e strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, e per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta ai genitori di figli minori o anche maggiorenni, fino a completamento della scuola superiore e si può avere a a condizione che il contribuente presenti:

fattura che attesta l'acquisto dello strumento compensativo/informatico, che deve essere debitamente conservata.

certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, quindi la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento DSA.

Sono, inoltre, deducibili ai fini Irpef per genitori con figli dislessici anche spese mediche e di assistenza specifica.

Agevolazioni per orario di lavoro flessibile per genitori con figli con Dsa

Altra agevolazione prevista per i genitori con figli dislessici con Dsa al primo ciclo d’istruzione è il riconoscimento del diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili se impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, per permettere così ai figli di avere l’attenzione e la cura necessaria da parte dei genitori nel loro percorso formativo.

La flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con Dsa, precisiamo, vale solo per il primo ciclo di istruzione , dunque fino alla 3 media del figlio, ed è regolata dai contratti nazionali di lavoro Ccnl che prevedono specifiche misure per famiglie e assistenza familiare.

Indennità di frequenza Inps per genitori di figli dislessici Dsa

Altra agevolazione disponibile per genitori con figli dislessici Dsa è la cosiddetta indennità di frequenza erogata dall’Inps: si tratta di una prestazione economica che viene erogata mensilmente dall’Istituto di Previdenza e destinata ai minori disabili che frequentano corsi di studio scolastici.

I requisiti da soddisfare per poter usufruire di tale indennità sono:

avere un’età inferiore ai 18 anni;

avere la cittadinanza italiana o della comunità europea, o essere cittadini stranieri almeno con un anno di permesso di soggiorno;

certificare la presenza di una disabilità accertata da commissione medica o apposita sentenza;

dimostrare la frequenza di corsi di studio in scuole pubbliche o private o, in alternativa alla frequenza scolastica, effettuare regolarmente trattamenti terapeutici o riabilitativi in centri specializzati, pubblici o privati convenzionati;

dimostrare lo stato di bisogno economico rimanendo entro le soglie reddituali previste dalla legge per l’accesso alla misura;

dimostrare che avere un disturbo Dsa comporta effettivamente difficoltà nelle attività scolastiche.

Agevolazioni da Regione Lombardia per genitori con figli dislessici

A livello regionale, locale, tra le agevolazioni principali disponibili c’è quella messa a bando ogni anno dalla Regione Lombardia.

La Regione Lombardia pubblica, infatti, ogni anno un bando per avere contributi per l'acquisto di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa).

Possono partecipare al bando:

minorenni o adulti disabili;

minorenni o maggiorenni entro il 25esimo anno di età con disturbo specifico di apprendimento (Dsa);

coloro che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a 30mila euro;

coloro che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati nei 5 anni precedenti la misura.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore a 300 euro) e comunque non superiore a 16mila euro e nei seguenti limiti:

400 euro per personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici;

600 euro per personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche;

2mila euro per protesi acustiche riconducibili;

5mila euro per adattamento dell’autoveicolo.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata online sulla piattaforma informativa Bandi Online e bisogna allegarvi il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta e certificato del medico specialista attestante la conformità dell'ausilio prescritto alla maggiorazione della funzionalità da parte del minore o adulto disabile.