Bonus matrimonio Sicilia 2022 a chi spetta, requisiti e come fare domanda

A chi spetta il bonus matrimonio Sicilia 2022? Il bonus matrimonio Sicilia 2022 spetta alle coppie che si sposano entro il 31 luglio 2022, di cui almeno uno residente nella regione, vale sia per matrimoni religiosi, sia per matrimoni civili e sia per unioni civili, e il requisito unico e fondamentale per avere accesso al bonus matrimonio Sicilia 2022 è quello di avere un reddito Isee di 30mila euro, cumulato tra i redditi di entrambe i futuri sposi.



Per rilanciare il settore dei matrimoni e wedding party, fortemente colpito dall'emergenza coronavirus, anche la Regione Sicilia ha confermato il bonus matrimoni 2022 prevedendo aiuto entro importi stabiliti per chi volesse convolare nozze quest'anno. Vediamo a chi spetta il bonus matrimoni Sicilia 2022 e quali sono i requisiti da soddisfare per poterne beneficiare.

Bonus matrimoni Sicilia 2022 a chi spetta e requisiti

Bonus matrimoni Sicilia 2022 come fare domanda

Per garantire un aiuto alle coppie che hanno intenzione di sposarsi e, al tempo stesso, per aiutrare uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, che ha portato a bloccare letteralmente lo scorrere delle vita quotidiana non permettendo celebrazioni e feste per matrimoni per evitare gli assembramenti, la Regione Sicilia ha deciso di stanziare 3,5 milioni di euro da destinare al bonus matrimonio Sicilia 2022, come fatto anche dalle regioni Sardegna e Puglia.

Ogni coppia che decide di sposarsi quest'anno può avere fino a 3mila euro da spendere per l'organizzazione del matrimonio. Il bonus matrimonio Sicilia 2022 spetta alle coppie che si sposano entro il 31 luglio 2022, vale sia per matrimoni religiosi, sia per matrimoni civili e sia per unioni civili.

Due i requisiti fondamentali per avere accesso al bonus matrimonio Sicilia 2022. Il primo è quello di avere un reddito Isee di 30mila euro, calcolando i redditi di entrambe i componenti della coppia. In particolare, il calcolo del reddito Isee dei futuri sposi avviene su redditi dei nuclei familiari di origine della coppia e reddito dei futuri sposi singolarmente, la cifra complessiva ridotta poi del 40%.

Il secondo è avere la residenza in Sicilia, almeno per uno dei due futuri sposi, da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020.

I 3mila euro che la regione Sicilia stanzia per il bonus matrimonio di ogni coppia devono essere destinati a spese specifiche che sono, in particolare:

acquisto dei vestiti da sposa;

acquisto delle fedi nuziali,

spese di pubblicazione, partecipazione e inviti;

spese per fiori, allestimenti e bouquet;

spese per parrucchieri ed estetisti;

spese per fotografo e intrattenimento musicale;

spese per affitto sala e catering;

spese per eventuale noleggio della macchina per il giorno del matrimonio;

regali ai testimoni;

spese per agenzia di viaggio.

La domanda per beneficiare del bonus matrimonio Sicilia 2022 deve essere presentata dai due futuri sposi e a firma congiunta direttamente al Dipartimento Famiglia della Regione Sicilia.

La richiesta deve essere accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i futuri sposi e deve riportare:

dati anagrafici dei futuri coniugi;

attuale residenza;

luogo e data del matrimonio;

nuova residenza, nel caso di cambio di residenza rispetto a quello attuale che si dichiara;

spesa complessiva da sostenere per il matrimonio.



