Bonus vacanze 2022 affiancato da agevolazioni e sconti nazionali e regionali interessanti

Quali sono agevolazioni e sconti nazionali e regionali interessanti che affiancano il bonus vacanze 2022? Sono diverse le misure, a livello nazionale e locale, che affiancano il bonus vacanze 2022 per permettere a famiglie e cittadini di farsi una vacanza, anche se breve, e si tratta, per esempio, di bonus centri estivi 2022, bonus terme, e agevolazioni su prezzi di biglietti per treni per spostamenti di chi ha la Legge 104.



Quali sono agevolazioni e sconti nazionali e regionali interessanti che affiancano il bonus vacanze 2022? Andare qualche giorno in vacanza o permettere ai propri figli di fare attività diverse dallo stare a casa una volta finita la scuola è l’obiettivo di tutti dopo un anno di lavoro, impegnativo e talvolta pesante. Vediamo di seguito allora quali sono le misure di cui può usufruire per andare un vacanza.

Bonus vacanze 2022 cosa prevede e per chi

Il bonus vacanza 2022 non è più riconosciuto quest’anno sotto forma di contributo di 500 euro per tutti coloro che rispettano specifici requisiti ma cambia come importo ed è indirizzato a specifiche categorie di persone.

In particolare, il bonus vacanza 2022 viene riconosciuto solo tramite la partecipazione a specifici bandi, che sono tre, pubblicati dall’Inps e per tre diverse categorie di persone che sono studenti, insegnanti e pensionati.

Partendo dagli studenti, per avere il bonus vacanza 2022 devono partecipare al bando Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022 accessibile agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e per soggiorni anche all’estero durante la stagione estiva 2022 e con rientro al massimo entro il 4 settembre 2022. Tale bando vale solo per studenti figli di dipendenti (o pensionati) della Pubblica amministrazione.

Per il bonus vacanza 2022 per gli studenti gli importi oscillano da un minimo di 600 (per un soggiorno di 8 giorni) ad un massimo di 1.000 euro (per soggiorni di 15 giorni) per vacanze in Italia, mentre è di 2.000 euro il bonus vacanza 2022 per soggiorni all’estero di studenti per un periodo massimo di due settimane.

Passando agli insegnanti, sono disponibili diversi bandi per i soggiorni presso le cosiddette strutture Case del maestro per vacanze invernali, primaverili ed estive per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione e i loro coniugi e familiari conviventi, vedovi e orfani minorenni di un iscritto deceduto per soggiorni fino al 17 settembre 2022, mentre i pensionati per avere il bonus vacanza 2022 devono partecipare al bando ‘Estate INPSieme Senior 2022’.

Possono partecipare al bando coloro che appartengono alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo Ipost e l’importo del bonus vacanza 2022 per pensionati varia in base al valore Isee e, in particolare, è il seguente:

chi ha un Isee sotto gli 8.000 euro può avere un bonus vacanza di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni e di 800 euro per soggiorni di otto giorni e sette notti;

chi ha un Isee superiore agli 8.000 euro ha diritto ad un bonus vacanza 2022 che si riduce progressivamente, fino ad arrivare al 60% del suo valore per Isee sopra i 72 mila euro o per chi ne presenta richiesta senza avere Isee in corso di validità.

Il bonus vacanze 2022 non è l’unica agevolazione disponibile per questa estate 2022. Ci sono, infatti, altre agevolazioni e sconti a livello nazionale e regionali da considerare come:

bonus centri estivi 2022, contributo erogato sotto forma come rimborso spese per la partecipazione a centri estivi diurni in Italia riservati a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, dell’importo di 100 euro a settimana per la frequenza di centri estivi diurni che possono avere una durata minima di una settimana (cinque giorni) e fino ad un massimo di quattro settimane (20 giorni) anche non consecutive. Possono accedere al bando per avere il bonus centri estivi 2022 di 100 euro i dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

bonus terme 2022, destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia e senza limiti di Isee, dell'importo massimo di 200 euro per singola persona ed erogato sotto forma di sconto in fattura e per permettere ai cittadini di prenotare il bonus gli enti termali si devono prima accreditare sulla piattaforma Invitalia se soddisfano i requisiti richiesti dalla legge che sono essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività, essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 ‘Stabilimenti termali’ e avere autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente e per usufruire del bonus terme basta rivolgersi direttamente alla struttura termale prescelta, che si occupa a sua volta di gestire e confermate la prenotazione;

esenzioni e riduzione dei prezzi di biglietti per le partenze per chi è titolare della Legge 104 per disabili e invalidi

A livello regionale, il Friuli Venezia Giulia ha previsto sconti per cittadini residenti sul territorio regionale se fanno almeno tre pernottamenti presso le strutture ricettive che aderiscono alla nuova agevolazione messa a punto.

Si tratta della possibilità di usufruire del Voucher TUReSTA in FVG di importo compreso tra 80 euro e 320 euro per nucleo familiare, che diventano tra i 40 euro e i 160 euro se il pernottamento avviene in strutture che si trovano nelle cosiddette zone omogenee A di svantaggio socioeconomico dei territori montani.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare le vacanze sul territorio regionale e agevolare il soggiorno nelle strutture ricettive locali che verranno rimborsate delle somme non incassate entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste con procedura informatizzata.

I cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia che vogliono usufruire del Voucher TUReSTA devono solo prenotare la vacanza comunicando la volontà di usufruire del Voucher.

Stessa iniziativa, valida per tre notti, è stata presa dalla regione Piemonte che prevede un voucher vacanza che permette di prenotare un soggiorno di tre notti in una struttura della regione pagandone, però, solo una. Si tratta di un voucher vacanza che viene affiancato anche dal cosiddetto voucher servizi per avere sconti del 50% sui servizi collegati al turismo in Piemonte.