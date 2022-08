Carta famiglia 2022 sconti, benefici e agevolazioni a cui si può accedere. Lista aggiornata

Lista aggiornata dei negozi dove si possono fare acquisti scontati con Carta Famiglia 2022: quali sono e come consultarli

Per sostenere le famiglie in questo momento di forte emergenza dovuta al coronavirus, la Carta Famiglia 2022 inizialmente valida solo per famiglie numerose, è stata estesa a tutti i genitori con figli, anche adottivi, conviventi under 26 anni. Vediamo quali sono sconti, benefici e agevolazioni cui si può accedere con la Carta famiglia 2022.

Carta famiglia 2022 sconti, benefici e agevolazioni a cui si può accedere

La carta famiglia 2022 per i nuclei familiari numerosi con almeno 3 figli conviventi fino a 26 anni di età a causa dell’emergenza coronavirus è stata estesa a tutti, si può richiedere accedendo all’apposita piattaforma cartafamiglia.gov.it, a condizione di essere cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia e di avere un Isee inferiore a 30mila euro.

Per avere la carta famiglia 2022 che permette di usufruire di sconti e agevolazioni su acquisti di diverso genere, dagli alimentari all’abbigliamento e non solo, bisogne:

richiedere uno SPID;

registrare il nucleo famigliare nella piattaforma Carta Famiglia.gov.it

avere la carta virtuale, consultabile da dispositivi connessi a Internet, come pc e tablet.

Carta famiglia 2022 lista aggiornata sconti

La Carta Famiglia 2022 permette di avere sconti e agevolazioni sugli acquisti che si effettuano nei negozi convenzionati per prodotti come:

beni alimentari;

bevande analcoliche

prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale;

medicinali;

abbigliamento e calzature;

libri e sussidi didattici

strumenti e apparecchiature sanitarie.

La lista aggiornata dei negozi che aderiscono all’iniziativa per permettere l’uso della Carta Famiglia 2022 è in continuo aggiornamento e si può consultare accedendo alla pagina https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/doveUsareLaCarta. Al momento comprende, tra gli altri:

Coop;

Conad;

Amazon;

Easybuy 181- www.prezzotop.it;

Il Botteghino di Servidio Giuseppe- www.ilbotteghinoonline.it;

BIANCONIGLIO KIDS- WWW.BIANCONIGLIOKIDS.COM;

Bionatural Vegan.com;

Mediaworld;

Federfarma;

FederDistribuzione.

Con particolare riferimento ai singoli negozi delle regioni hanno aderito alla convenzione con la Carta Famiglia 2022:

in Lombardia : L’Appetitosa Rostizzeria Snc- Milano, Pizzeria Pescucci di Pescucci Luca Renato- Milano, Il Botteghino- Delebio (Sondrio), D.P. Car Center Snc- Cornaredo (Milano);

: L’Appetitosa Rostizzeria Snc- Milano, Pizzeria Pescucci di Pescucci Luca Renato- Milano, Il Botteghino- Delebio (Sondrio), D.P. Car Center Snc- Cornaredo (Milano); in Piemonte : Cartolibreria Guala Sas- Torino, Easybuy 181- Nichelino (Torino), Alimentari Alby e Lucia- Vernante (Cuneo), Systema Srl- Casale Monferrato (Alessandria);

: Cartolibreria Guala Sas- Torino, Easybuy 181- Nichelino (Torino), Alimentari Alby e Lucia- Vernante (Cuneo), Systema Srl- Casale Monferrato (Alessandria); in Toscana : Farmacia del Corallo Snc- Livorno; Farmacia Galeno Snc- Livorno; HS Informatica – Montecatini Terme (Pistoia);

: Farmacia del Corallo Snc- Livorno; Farmacia Galeno Snc- Livorno; HS Informatica – Montecatini Terme (Pistoia); in Veneto : Parafarmacia La Dolce Natura della Dott.ssa Elisa – Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova);

: Parafarmacia La Dolce Natura della Dott.ssa Elisa – Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova); in Emilia Romagna : Libreria Albatros di Cristiana Facchini- Cento (Ferrara), Yomu-Nari- San Lazzaro di Savena (Bologna);

: Libreria Albatros di Cristiana Facchini- Cento (Ferrara), Yomu-Nari- San Lazzaro di Savena (Bologna); nel Lazio : 3GGORLA- Roma;

: 3GGORLA- Roma; in Campania : Elysir di Olga Bellezza- Napoli, Farmacia Padre Pio 2 Srl- Bonea (Benevento), La Pasta di Sofia- Sant’Agnello (Napoli), Pastificio Artigianale Casa del Tortellino- Angri (Salerno), Smart Click di Tortora Vincenzo- Angri (Salerno), Studio Ruocco- Procida (Napoli);

: Elysir di Olga Bellezza- Napoli, Farmacia Padre Pio 2 Srl- Bonea (Benevento), La Pasta di Sofia- Sant’Agnello (Napoli), Pastificio Artigianale Casa del Tortellino- Angri (Salerno), Smart Click di Tortora Vincenzo- Angri (Salerno), Studio Ruocco- Procida (Napoli); in Puglia : Bios Informatica e Grafica- Casamassima (Bari), Corner Office di Fabrizio di Molfetta- Bisceglie (BT), Farmacia Chiarelli- Tinitapoli (BT); Digeso Giuseppe Corso Vittorio Emanuele 221, 70028, Sannicandro di Bari, (BA);

: Bios Informatica e Grafica- Casamassima (Bari), Corner Office di Fabrizio di Molfetta- Bisceglie (BT), Farmacia Chiarelli- Tinitapoli (BT); Digeso Giuseppe Corso Vittorio Emanuele 221, 70028, Sannicandro di Bari, (BA); in Calabria : Alfabyte Computer SAS- Lamezia Terme (Catanzaro);

: Alfabyte Computer SAS- Lamezia Terme (Catanzaro); in Sicilia : Baby Srl- Palermo, Farmacia Agueci Gaetana- Buseto Palizzolo (Trapani);

: Baby Srl- Palermo, Farmacia Agueci Gaetana- Buseto Palizzolo (Trapani); in Sardegna: Delta Foxtrot Aviation Consulting- Torralba (Sassari).

