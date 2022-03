Al via nuove interessanti possibilità per comprare case ad 1 euro in diversi Comuni

Ecco a quali bandi si può partecipare per acquistare casa ad 1 euro lanciati da diversi Comuni in Italia nei primi mesi di quest'anno 2022 e non sono pochi.

Quali sono i nuovi bandi per comprare case a 1 euro? Nuovi bandi per case a 1 euro stanno per essere emessi. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma stando alle voci che circolano, dovrebbero riguardare le regioni Sicilia, Puglia, Umbria e Veneto.

Da diversi anni molti Comuni italiani hanno messo in piedi un meccanismo per permette di comprare case a 1 euro. Sì, 1 euro simbolico per diventare proprietari e nuovi Comuni sono pronti ad aggiungersi in questo 2022. Ovviamente gli immobili in questione non sono in perfette condizioni e alcuni obblighi sono legati alla loro acquisizione.

Create con l'obiettivo di rinnovare e dare energia ai borghi italiani, le case da 1 euro stanno vendendo molto bene e il progetto è stato esteso ad altri comuni. Quali sono allora le condizioni per beneficiarne? Quali Comuni partecipano? E quali sono i nuovi bandi per comprare una casa a 1 euro in Italia? Approfondiamo meglio:

Quali sono i nuovi bandi per comprare case a 1 euro

Come comprare case a 1 euro

L'Italia ha una popolazione che invecchia e le zone rurali che stanno perdendo gli abitanti. Per contrastare questa tendenza, da diversi anni esiste un programma permanente per acquistare una casa a 1 euro simbolico.

Le abitazioni fatiscenti rappresentano un costo economico per i proprietari che non possono più prendersene cura ma sono anche un pericolo per il loro stato molto deteriorato.

Diversi paesi italiani hanno così visto per la prima volta da molto tempo aumentare la loro popolazione e i programmi di ristrutturazione hanno portato lavoro e investimenti nelle aree che ne hanno bisogno. Il quadro attuale si compone adesso di:

Acerenza, Potenza, Basilicata

Albidona, Cosenza, Calabria

Albugnano, Asti, Piemonte

Altavilla Silentina, Salerno, Campania

Augusta, Siracusa, Sicilia

Belcastro, Catanzaro, Calabria

Biccari, Foggia, Puglia

Bisaccia, Avellino, Campania

Bisignano, Cosenza, Calabria

Bivona, Agrigento, Sicilia

Borgomezzavalle, Verbano Cusio Ossola, Piemonte

Calatafimi Segesta, Trapani, Sicilia

Caltagirone, Catania, Sicilia

Cammarata, Agrigento, Sicilia

Candela, Foggia, Puglia

Canicattì, Agrigento, Sicilia

Cantiano, Pesaro Urbino, Marche

Caprarica di Lecce, Lecce, Puglia

Castel di Lucio, Messina, Sicilia

Castiglione di Sicilia, Catania, Sicilia

Castropignano, Campobasso, Molise

Fabbriche di Vergemoli, Lucca, Toscana

Gangi, Palermo, Sicilia

Grotte, Agrigento, Sicilia

Itala, Messina, Sicilia

Laurenzana, Potenza, Basilicata

Lecce nei Marsi, Aquila, Abruzzo

Leonforte, Enna, Sicilia

Maenza, Latina, Lazio

Maida, Catanzaro, Calabria

Montieri, Grosseto, Toscana

Montresta, Oristano, Sardegna

Mussomeli, Caltanisetta, Sicilia

Nulvi, Sassari, Sardegna

Ollolai, Nuoro, Sardegna

Oyace, Aosta, Valle D’Aosta

Patrica, Frosinone, Lazio

Pettineo, Messina, Sicilia

Piazza Armerina, Enna, Sicilia

Pietramelara, Caserta, Campania

Pignone, La Spezia, Liguria

Pratola Peligna, L’Aquila, Abruzzo

Racalmuto, Agrigento, Sicilia

Regalbuto, Enna, Sicilia

Romana, Sassari, Sardegna

Rose, Cosenza, Calabria

Salemi, Trapani, Sicilia

Sambuca, Agrigento, Sicilia

San Piero Patti, Messina, Sicilia

Santi Cosma e Damiano, Latina, Lazio

Santo Stefano di Sessanio, Aquila, Abruzzo

Saponara, Messina, Sicilia

Taranto, Puglia

Termini Imerese, Palermo, Sicilia

Teora, Avellino, Campania

Triora, Imperia, Liguria

Troina, Enna, Sicilia

Zungoli, Avellino, Campania

Il proprietario deve impegnarsi a realizzare lavori di ristrutturazione, con architetti e fornitori di servizi locali. Questi studi e questi lavori rappresentano il costo principale di queste case, con importi che possono arrivare dai 20 ai 30.000 euro. Ci sono ovviamente costi aggiuntivi come viaggi essenziali per visitare i diversi comuni e proprietà, nonché spese notarili e di registrazione degli atti.

Alla fine, le case da 1 euro costano sempre molto di più, e a volte può essere saggio rivolgersi a una casa premium. Nuovi bandi per case a 1 euro stanno per essere emessi. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma stando alle voci che circolano, dovrebbero riguardare le regioni Sicilia, Puglia, Umbria e Veneto.

Ci sono obblighi da rispettare per comprare una casa a 1 euro. Lo scopo di questo programma è di rinnovare e rivitalizzare le aree che ne hanno bisogno. Una delle prime condizioni è quella di proporre un progetto per l'immobile in oggetto che sarà studiato e valutato dal Comune del paese. Le famiglie sono quindi una priorità, così come le persone che desiderano aprire un'attività o un'impresa.

L'acquirente deve inoltre impegnarsi a ristrutturare l'immobile e avviare il progetto entro 2 mesi dalla sua acquisizione, con un architetto locale. Anche la ristrutturazione e il lavoro devono essere eseguiti entro un tempo assegnato, generalmente circa 2 o 3 anni, e con fornitori di servizi locali.

L'obiettivo è ovvio: aiutare gli artigiani locali. I Comuni italiani che offrono case a 1 euro richiedente anche la maggior parte delle volte depositano una cauzione di poche migliaia di euro, che viene restituita se il lavoro è stato eseguito entro il termine. Ciò consente semplicemente di garantire la serietà del progetto dell'acquirente.