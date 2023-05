Che cos'è il Cfa 2023 (certificazione finanziaria). Spiegazione completa

Per ottenere la certificazione finanziaria Cfa 2023, i candidati devono superare tre esami di sei ore e avere almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata.

Autore: Chiara Compagnucci

pubblicato il 13/05/2023 alle ore 05:16

Cfa 2023: che cos'è? Il programma Cfa è una delle credenziali di gestione degli investimenti più considerate nel mondo. Fornisce una solida base di analisi degli investimenti avanzata e capacità di gestione del portafoglio nel mondo reale.

Quando si parla di Cfa, acronimo di Chartered financial analyst, si fa riferimento al corso professionale offerto dall'omonimo istituto statunitense sui temi della contabilità, dell'economia, della gestione del denaro e dell'analisi della sicurezza.

Destinatari sono i professionisti che puntano a specializzarsi nel mondo degli investimenti e dei mercati finanziari. Negli ultimi anni, la globalizzazione e l'espansione del settore dei servizi finanziari hanno contribuito all'ascesa del Cfa come uno degli standard del settore.

Le banche di investimento globali, i gestori patrimoniali e le società di contabilità hanno iniziato a utilizzare questa certificazione come indicatore di qualità nelle decisioni di assunzione. Il Cfa è una delle qualifiche professionali più riconosciute nel mondo della finanza. Vediamo nei dettagli cosa c'è da sapere:

Cfa 2023: che cos'è

Spiegazione completa certificazione finanziaria

Cfa 2023: che cos'è

Essere un analista finanziario certificato (Cfa) significa aver superato tre rigorosi esami di sei ore che comprendono economia, etica, gestione del denaro e una serie di altri argomenti finanziari. Diventare titolare di un charter Cfa richiede una media di 1.000 ore di studio e quattro anni di esperienza.

Secondo l'Istituto Cfa, che amministra il programma, meno di un candidato su cinque riceve la designazione Cfa. I professionisti finanziari con un Cfa devono anche seguire un codice etico e standard. Il Cfa Institute è un'organizzazione globale che cerca di promuovere un alto livello di alfabetizzazione e conoscenza finanziaria nel settore degli investimenti e della pianificazione finanziaria.

Di conseguenza, una certificazione Cfa è ampiamente considerata una delle più importanti tra gli analisti di investimento e i consulenti finanziari.

L'esame Cfa è disponibile a livello internazionale in più di 250 città. Prima di sostenerlo, i professionisti devono seguire una formazione specifica e ottenere una corretta esperienza lavorativa. I candidati devono completare tre livelli di requisiti minimi prima di qualificarsi. Questi requisiti riguardano l'esperienza educativa e professionale. Una volta che i candidati si qualificano per l'esame, possono registrarsi per una data del test.

L'Istituto Cfa raccomanda che i candidati dedichino almeno 300 ore di studio alla preparazione dell'esame, oltre all'istruzione e all'esperienza sul campo. I partecipanti al test ricevono risultati che indicano superato o non superato.

Non sanno quanti punti hanno ottenuto in ciascuna sezione, ma solo se hanno ottenuto un punteggio inferiore al 50%, tra il 50 e il 70% o superiore al 70%. Anche per chi ha una laurea e diversi anni di esperienza lavorativa sul campo, questo esame è considerato particolarmente estenuante.

Spiegazione completa certificazione finanziaria

Per ottenere la certificazione finanziaria Cfa 2023, i candidati devono superare tre esami di sei ore, avere almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata in investimenti, aderire all'istituto Cfa come membri, impegnarsi a rispettare e riaffermare annualmente la loro adesione al codice etico e agli standard di condotta professionale del Cfa Institute.

Il superamento dei tre esami richiede uno studio approfondito, ma l'ottenimento della certificazione dimostra la padronanza delle competenze avanzate necessarie per l'analisi degli investimenti e il processo decisionale nell'industria finanziaria globale in rapida evoluzione.

Di conseguenza, datori di lavoro e clienti sono sempre più alla ricerca di competenze che sono il prerequisito per l'occupazione. Il programma Cfa fornisce un quadro completo di conoscenze per il processo decisionale di investimento ed è radicato nelle conoscenze e nelle abilità utilizzate ogni giorno nella professione di investimento.

I tre livelli del programma testano la competenza con un'ampia gamma di argomenti di investimento fondamentali e avanzati, tra cui standard etici e professionali metodi quantitativi, economia, reporting e analisi finanziarie, finanza aziendale, investimenti in azioni, reddito fisso, derivati, investimenti alternativi, gestione del portafoglio e pianificazione patrimoniale.

Per ottenere il certificato finanziario CFA 2023, i candidati devono superare tre esami di sei ore e avere almeno quattro anni di esperienza professionale.

Per ottenere la certificazione finanziaria Cfa 2023, i candidati devono superare tre esami di sei ore e avere almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata.

Concetti chiave

Il Cfa è un corso professionale offerto dall'omonimo istituto statunitense sui temi della finanza

Il Cfa è destinato ai professionisti che puntano a specializzarsi nel mondo degli investimenti e dei mercati finanziari

Il Cfa è una delle qualifiche professionali più riconosciute nel mondo della finanza

Per ottenere la certificazione finanziaria Cfa 2023, i candidati devono superare tre esami di sei ore e avere almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra