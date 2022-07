Che cos'è l'Erru, il Registro Europeo dell'Autotrasporto al via dal 2022. Spiegazione e significato

Le norme sull'accesso al mercato del trasporto di merci su strada stabiliscono le condizioni che le aziende devono soddisfare nel contesto internazionale. Ecco l'Erru 2022.

Che cos'è il Registro Europeo dell'Autotrasporto (Erru)? Erru è l'acronimo di European Register of Road Transport ovvero Registro Europeo dell'Autotrasporto. In sintesi si tratta di sistema a punti utile per assegnare un punteggio di affidabilità alle imprese di trasporto in conto terzi. Possiamo accostarlo a una vera e propria patente a punti.

La Commissione europea ha istituito il Registro europeo delle imprese di trasporto su strada (Erru) al fine di facilitare lo scambio di informazioni sul trasporto stradale operatori tra gli Stati membri. Avere un formato coerente per questi dati facilita il confronto e la cooperazione, oltre a rendere l'applicazione più efficiente.

I camion sono un pilastro centrale per lo sviluppo economico, soprattutto nelle città e questo nuovo strumento permette di compiere uno step ulteriore. Vediamo allora qual è la portata di questa novità che trova applicazione dopo un lungo tira e molla. Più esattamente analizziamo:

Spiegazione funzionamento Erru 2022

Se il saldo viene completamente consumato, l'impresa non può svolgere l'attività. Allo stesso tempo, nel caso di perdita di punti c'è sempre la possibilità di riacquistarli, anche automaticamente ogni due anni. Complessivamente sono tre i livelli di gravità individuati nel Registro Europeo dell'Autotrasporto che comportano la perdita di punti.

Il funzionamento si basa sui registri nazionali. Più esattamente il Registro europeo delle imprese di trasporto su strada si compone di due architetture per lo scambio di messaggi tra gli Stati membri.

La prima si basa su un sistema centrale gestito dalla Commissione europea che centralizza il traffico di dati raccogliendo i messaggi inviati dagli Stati membri e successivamente inoltrandoli agli Paesi destinatari.

In alternativa gli Stati membri possono scegliere di utilizzare una rete commerciale compatibile per scambiare messaggi tra loro senza farli passare attraverso il sistema centrale.

Tanto per intenderci, nel nostro Paese è in vigore il Registro elettronico nazionale che si alimenta con le iscrizioni all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Questo registro viene utilizzato anche ai fine del controllo di eventuali violazioni alle norme sui trasporti.

Oltre il Registro Europeo dell'Autotrasporto

Le norme sull'accesso al mercato del trasporto di merci su strada stabiliscono le condizioni che le aziende, attive nel settore e stabilite nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo, devono soddisfare quando operano nel contesto internazionale e in quelli nazionali diversi dal proprio.

Norme poco chiare e difficoltà nell'applicazione hanno portato i Paesi dell'Unione europea ad attuare regolamenti nazionali diverso. Tuttavia se difformi gli uni dagli altri sono controproducenti per un funzionamento efficiente del mercato interno per i servizi di trasporto merci.

Con le nuove regole proposte sull'accesso al mercato, ai conducenti di camion sarebbe richiesto di portare informazioni per i controlli delle operazioni di cabotaggio come prova del carico trasportati dall'estero. Questa è un'opportunità persa per ridurre gli oneri amministrativi per i camionisti.

La soluzione potrebbe essere quella di avere a bordo una lettera di vettura, in formato cartaceo o elettronico formato contenente tutto il necessario informazione. La Commissione europea suggerisce anche a numero minimo di controlli di cabotaggio.

Tuttavia, sarà difficile determinare quale i veicoli effettuano operazioni di cabotaggio e quali non lo sono. Ciò potrebbe causare un file aumento del numero di controlli non necessari e ostacolerebbe il buon funzionamento di il mercato del trasporto merci.

Gli Stati membri devono fornire informazioni trasparenti e adeguate agli operatori del trasporto stradale sui termini e le condizioni particolari per la pubblicazione che si applicano entro i loro confini. I conducenti non dovrebbero farsi carico di questo onere amministrativo poiché richiede di portare a bordo a troppi documenti, tradotti in più lingue, al fine di garantire la conformità con il regolamenti diversi paesi europei.

