City car 2020-2021 più spaziose sia per interni che per capienza bagagliaio. Modelli, marche e prezzi

Le city car continuano a essere apprezzati non solo perché sono ben proporzionate e facile da manovrare sulle strade cittadine. Ma anche perché fluide e reattive.

Quali sono i modelli di city car 2020-2021 più spaziosi per interni e bagagliaio? Tra le auto per la città più spaziose segnaliamo Hyundai i10, Kia Picanto, Suzuki Celerio, Suzuki Ignis, Volkswagen up!.

Si chiamano city car e per definizione il loro ambiente ideale è quello della città. Anche i modelli 2020-2021 fanno della maneggevolezza e della capacità di muoversi negli spazi urbani il loro punto di forza.

Se passiamo in rassegna i modelli sul mercato, scopriamo l'esistenza di city car piuttosto spaziose per questo segmento di mercato. Si tratta di veicoli omologati per 5 persone e con un bagagliaio sufficientemente grande per concedersi qualche gita fuori porta. Vediamo quindi con maggiore precisione

Modelli city car 2020-2021 più spaziose per interni e bagagliaio

Marche e prezzi city car 2020-2021 più spaziose a confronto

Modelli city car 2020-2021 più spaziosi per interni e bagagliaio

Ma anche perché, come vedremo nel dettaglio, sono quasi sempre spinte da motori fluidi e reattivi, consentono un grande risparmio di carburante e più in generale mostrano un convincente rapporto tra qualità e prezzo.

Nei casi che vedremo, lo spazio per le gambe per i passeggeri posteriori è più che sufficiente anche se le persone più alte potrebbero avere qualche difficoltà.

Cinque posti a sedere non sono quasi mai un problema con i sedili ben imbottiti che forniscono un buon supporto sotto le cosce e assicurano il necessario livello di comfort. Passiamo allora sotto esame i seguenti modelli di city car più spaziosi sia per interni che per capienza bagagliaio:

Hyundai i10

Kia Picanto

Suzuki Celerio

Suzuki Ignis

Volkswagen up!

Marche e prezzi city car 2020-2021 più spaziose a confronto

Hyundai i10 propone un bagagliaio da 252 litri e con molto spazio all'interno. Sui sedili posteriori possono accomodarsi tre persone poiché la city car è omologata per 5 persone. Il prezzo di listino parte dai 12.900 euro. Nel costo sono sempre inclusi climatizzatore, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, antifurto, frenata di emergenza, avviso cambio corsia, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone.

Kia Picanto è un'auto per la città che mette in mostra 255 litri dichiarati per il bagagliaio e offre molto spazio anche chi siede dietro. Per portarla a casa occorrono almeno 11.400 (c'è anche una variante gpl) e comprende climatizzatore, sensore luci, airbag laterali, airbag testa, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna.

Suzuki Celerio propone 254 litri di bagagliaio e 5 posti omologati. Di conseguenza si può viaggiare in tre sui sedili posteriori. Per il solo modello a benzina in vendita servono 11.300 euro e gli elementi di serie sono autoradio, climatizzatore, airbag laterali, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna. Si tratta quindi di una soluzione piuttosto economica da prendere considerazione se il risparmio è la bussola che indirizza le scelte.

Suzuki Ignis offre 260 litri nel bagagliaio e molto spazio per chi siede dietro, anche se il veicolo è omologato per 4 persone. Disponibile solo con alimentazione ibrida (da 16.500 euro), tutti i modelli comprendono anche autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, fari Led, fendinebbia, sensore luci, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, retrocamera, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab.

Volkswagen up! è una delle auto più adatte per muoversi in città (non dimentichiamo che è disponibile anche una versione elettrica), ed è anche una delle più spaziose con i suoi 251 litri dichiarati per il bagagliaio. Il costo di listino è da 14.500 euro e comprende sempre autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, sensori parcheggio, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, retrocamera, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna, radio Dab.