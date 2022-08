Come diventare nutrizionista diploma, corsi, laurea necessari previsti per leggi 2022

Laurea, iscrizione all’Ordine dei Biologi, corsi di formazione e aggiornamento professionale: quali sono i titoli necessari per diventare nutrizionista

Come diventare nutrizionista? Il nutrizionista è una figura professionale che cura il rapporto tra alimentazione e nutrizione e benessere psicofisico della persona, valutando i bisogni nutritivi dell’individuo, elaborando diete in base alle condizioni fisiche ed eventuali patologie accertate del paziente, facendo visite e controlli appositi, leggendo le analisi biologiche di sangue, siero, urine e analizzando le abitudini alimentari, con l’obiettivo di recupero e garantire al paziente uno stato di benessere. Vediamo quali sono i titoli necessari per legge 2022 per diventare nutrizionista.

Come diventare nutrizionista diploma e laurea necessari

Per diventare nutrizionisti non basta conseguire un diploma ma bisogna conseguire una laurea specifica che può essere:

o la laurea magistrale in Biologia, preferibilmente in scienze biologiche con indirizzo bio-sanitario e E iscriversi all’Ordine nazionale dei Biologi (Sez. A);

o la laurea triennale in Dietistica;

o la laurea in Farmacia;

o la laurea in Agraria e poi completare il percorso iscrivendosi al corso di laurea di competenza.

Oggi molte università italiane sono stati istituiti corsi di laurea magistrale in Scienza della nutrizione (classe LM 61) che danno poi comunque la possibilità di sostenere l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Ordine nazionale dei biologi (Sezione A).

Come diventare nutrizionista corsi necessari

Una volta conseguiti i titoli di studio sopra riportati che abilitano alla professione, il nutrizionista deve poi seguire periodicamente e in maniera continuativa corsi di formazione professionale, partecipare a congressi, seminari e convegni per mantenersi sempre aggiornati sulla materia.