Come funziona l'assunzione con Linkedin nella pubblica amministrazione con Decreto Brunetta Pa 2022? Stando a quanto annunciato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, le assunzioni delle figure tecniche specializzate necessarie per la realizzazione dei progetti previsti dal Recovery Plan avverranno tramite scelta di curriculum di professionisti da un nuovo portarle specifico, tipo Linkedin, che raccoglierà i curriculum di tutti i profili ricercati e che saranno scelti dagli enti titolari dei progetti.



Assumere figure tecniche specializzate senza concorso ma attraverso selezione di titoli tramite una piattaforma dedicata: è questa una delle novità contenute nel Decreto Brunetta sulla Pubblica Amministrazione volto a semplificare i procedimenti di assunzione di nuovo personale nella P.A. Vediamo allora come funziona l’assunzione con Linkedin nella pubblica amministrazione?

Assunzione con Linkedin nella Pubblica Amministrazione come funziona

Secondo quanto annunciato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, le assunzioni dei nuovi professionisti tecnici per realizzare i progetti previsti dal Recovery Plan, come ingegneri, architetti, tecnici informatici, ecc, non avverranno tramite concorso pubblico, oggi unica via di accesso al mondo della P.A., ma tramite confronto dei curriculum che saranno disponibili su una grande piattaforma online, tipo Linkedin, e chiamata diretta.

Consultando la piattaforma online con i curriculum dei professionisti, che gli stessi Albi professionali metteranno a disposizione, che raccoglierà i curriculum di tutti i profili ricercati, enti titolari dei progetti e singole amministrazioni sceglieranno il tecnico più adatto a seguire il singolo progetto non attraverso un concorso ma leggendo i curricula.

Contratti e stipendi per nuove assunzioni con Linkedin nella Pubblica Amministrazione

L'assegnazione di incarichi a tecnici professionisti sul modello LinkedIn permetterà di assumere le figure necessarie in tempi decisamente brevi e con impieghi con contratti di tre anni più due, si tratta, dunque, di contratti a termine, e stipendi, assicura il ministro Brunetta, che siano all'altezza della specializzazione.

