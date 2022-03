Di quanto aumenta pensione tra i 500-2200 euro al mese nel 2022. Calcolo ed esempi

A chi, di quanto e tutti i motivi perchè aumentano le pensioni mensili tra 500 e 2.200 euro al mese

Di quanto aumenta una pensione tra 500 e 2.200 euro al mese nel 2022? Stando a quanto previsto dalla nuova riforma delle tasse 2022, che prevede applicazione di nuove aliquote Irpef, passate da cinque a quattro, e nuove detrazioni, e dalla piena rivalutazione pensionistica con nuovo indice all’1,7%, per una pensione tra i 500-2200 euro al mese nel 2022 sono previsti, in generale, aumenti da 4 euro a circa 28 euro al mese



Di quanto aumenta una pensione tra i 500 e i 2.200 euro al mese nel 2022? La rivalutazione piena delle pensioni e la riforma delle tasse 2022 portano quest’anno grandi novità per le pensioni che suscitano particolare attesa perché annunciano aumenti per tutti e soprattutto per pensionati che percepiscono specifici importi di reddito annuo.

Aumento pensioni tra 500-2.2200 euro con rivalutazione piena

Aumento pensione tra i 500-2200 euro al mese nel 2022 per riforma tasse

Calcolo aumento pensione tra i 500-2200 euro ed esempi

Aumento pensioni tra 500-2.2200 euro con rivalutazione piena

Il primo motivo per cui le pensioni aumentano quest’anno è la nuova rivalutazione automatica che parte a pieno regime. Per la rivalutazione delle pensioni 2022 il Mef (Ministero dell’Economia) ha, infatti, stabilito un indice pari all’1,7% che, però, non è stato applicato alle pensioni pagate per gennaio e febbraio, per cui è stato calcolato il precedente indice all’1,6%.

Le pensioni aumentano, dunque, per la piena rivalutazione pensionistica 2022 e secondo le tre nuove fasce (e non più sei) che sono:

rivalutazione al 100% per le pensioni fino a tre volte il minimo (fino a 2.062 euro lordi);

rivalutazione del 90% per le pensioni tra tre e cinque volte il minimo (fino a 2.577,90 euro);

rivalutazione del 75% per gli assegni oltre cinque volte il minimo (oltre i 2.577,90 euro).

Precisiamo che il trattamento minimo dal primo gennaio 2022 è di 523,83 euro.

Aumento pensione tra i 500-2200 euro al mese nel 2022 per riforma tasse

L’aumento di una pensione tra i 500-2200 euro al mese nel 2022 cambia in base ai diversi importi percepiti e a determinare tale cambiamento sono sia le nuove aliquote Irpef, passate da cinque a quattro quest’anno e sia le nuove detrazioni per redditi da pensione. E’ la nuova riforma delle tasse 2022 che porta ad aumenti delle pensioni 2022.

La revisione delle aliquote Irpef, modificando le percentuali di calcolo delle tasse, prevede riduzioni dei pagamenti delle tasse sulle pensioni con conseguenti aumenti degli importi. In particolare, le nuove quattro aliquote Irpef sono del:

23% per redditi fino a 15.000 euro;

25% per redditi tra 15.000 e 28.000 euro;

35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

43% per redditi oltre i 50.000 euro.

Meno tasse per pensionati del primo e secondo scagliano e più aumenti, a cui sommare le nuove detrazioni in vigore da quest’anno.

Innanzitutto, quest’anno si amplia per i pensionati la no tax area fino alla soglia degli 8.500 euro dagli 8.125 euro fissati e cambiano le detrazioni che sono le seguenti:

per chi percepisce pensioni fino a 8.500 euro la detrazione è pari a 1.955 euro e non può essere comunque inferiore a 713 euro;

per reddito complessivo tra 8.501 e 28.000 euro, si applica la formula 700 euro+1.255 x (28.000- reddito complessivo/19.500);

per reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro la detrazione è pari a 700 x (50.000- reddito complessivo/22.000);

per redditi superiori a 25.000 euro e inferiori a 29.000, la detrazione spettante è aumentata di un importo fisso pari a 50 euro;

per reddito complessivo superiore a 50.000 euro non è prevista alcuna detrazione.

Calcolo aumento pensione tra i 500-2200 euro ed esempi

Per calcolare l’aumento pensione tra i 500-2200 euro al mese nel 2022, alla luce degli importi previsti di rivalutazione e nuova Irpef, gli aumenti sono i seguenti:

da 4 euro a 14 euro circa per chi percepisce pensioni da 500 a 900 euro;

17 euro per chi percepisce una pensione da 1.000 euro al mese che diventano così 1.017 euro con aliquota al 23% l’aumento mensile netto è di 13,09 euro al mese;

18,70 euro per chi percepisce una pensione da 1.100 euro al mese che diventano così 1.118,70 euro con aliquota al 23% l’aumento mensile netto è di 14,20 euro al mese;

20,40 euro per chi percepisce una pensione di 1.200 euro al mese che diventano così 1.220,40 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 14,89 euro al mese;

22,10 euro per chi percepisce pensioni da 1.300 euro al mese che diventano così 1.423,80 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 16,13 euro al mese;

23,80 euro per chi percepisce pensioni da 1.400 euro al mese che diventano così 1.017 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 17,37 euro al mese;

25,50 euro per chi percepisce pensioni da 1.500 euro al mese che diventano così 1.525,50 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 18,62 euro al mese;

27,20 euro per chi percepisce pensioni da 1.600 euro al mese che diventano così 1.627,20 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 19,86 euro al mese;

28,90 euro per chi percepisce pensioni da 1.700 euro al mese che diventano così 1.728,90 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 21,10 euro al mese;

30,60 euro per chi percepisce pensioni da 1.800 euro al mese che diventano così 1.830,60 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 22,34 euro al mese;

32,30 euro per chi percepisce pensioni da 1.900 euro al mese che diventano così 1.932,30 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 23,58 euro al mese;

34 euro per chi percepisce pensioni da 2.000 euro al mese che diventano così 2.034 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 24,82 euro al mese;

35,64 euro per chi percepisce pensioni da 2.100 euro al mese che diventano così 2.135,64 euro con aliquota al 27% l’aumento mensile netto è di 26,02 euro al mese;

37,17 euro per chi percepisce pensioni da 2.200 euro al mese che diventano così 2.237,17 euro con aliquota al 35% l’aumento mensile netto è di 27 euro circa al mese.