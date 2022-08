Dove trovare commenti e opinioni affidabili clienti su un modello auto. I migliori siti 2022

Prima di comprare una nuova auto, l'automobilista interessante va alla ricerca di commenti e opinioni. Ma dove trovarli?

L'acquisto di un'auto rappresenta sempre un'operazione piuttosto impegnativa. Non solo in relazione alla spesa da sostenere, che è comunque una variabile che incide sulla decisione finale, ma anche sull'affidabilità del modello scelto.

Pensiamo solo che per una stessa auto esistono numerose varianti in relazione all'alimentazione (benzina, diesel, ibrida, elettrica, gpl e metano) e agli allestimenti. Non solo, ma anche in riferimento allo stesso motore esistono quasi sempre più varianti sia rispetto alle city car che ai suv, alle berline e alle utilitarie. E come ci insegna la storia, non è affatto detto che affidabilità o problemi siano sempre gli stessi.

Orientarsi non è quindi così semplice e scontato e il parere del venditore all'interno del concessionario potrebbe non essere sufficiente. Si rende quindi necessario andare alla ricerca di opinioni e commenti terzi ovvero di clienti e automobilisti che hanno già guidato quegli stessi modelli a cui siamo interessati. Ma dove trovarli?

Senza dubbio due siti di riferimento da tenere sotto controllo per leggere e consultare commenti e opinioni affidabili clienti su un modello auto sono Quattroruote e Alvolante. Si tratta delle piattaforme online di due delle riviste del settore automotive più popolari in Italia.

Entrambi i portali presentano la sezione forum in cui sono raccolte le esperienze personali dei clienti. Punto di forza è il costante aggiornamento poiché ciascuna sezione di discussione viene alimentata a ritmo continuo da opinioni, domande e risposte.

Più specificatamente Quattroruote ospita, oltre alla Stanza del Direttore Gian Luca Pellegrini, Zona Franca e Motorsport, anche una singola area di discussione per ciascuna delle marche Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Cupra, Dacia, Dodge, Dr, DS, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Mahindra, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo.

A completamento degli spazi di discussioni ci sono anche le aree di discussione Altre case, Benvenuti nell'area Prove su strada e Prove su strada. Al loro interno c'è così ampio spazio per commenti e opinioni dei clienti dei vari modelli auto.

Altrettanto ricco e interessante è il forum di discussione nella piattaforma Alvolante. Con una particolarità. Insieme alla marche - per la precisione sono trattati Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen - ci sono anche altre interessanti sezioni aperte agli utenti: assicurazioni, gpl e metano, incentivi e promozioni, sicurezza, tuning.

A quel punto non resta altro da fare che selezionare il forum di interesse e partecipare a una discussione o aprirne una nuova.

Sebbene sia una piattaforma più generalista e le opinioni espresse non siano sempre molte specifiche e puntuali, la piattaforma di recensioni online trustpilot.com può rivelarsi decisamente preziosa.

Non tanto e non solo in relazione ai singoli modelli auto, quanto piuttosto perché i clienti si esprimono anche sui servizi associati, sui rivenditori e sui concessionari. Invitiamo comunque a filtrare con la dovuta attenzione i singoli commenti e di assegnare il giusto peso nella valutazione.

Sicuramente più specifici e in grado di rispondere alle domande sono quindi le piattaforme web create dagli appassionati dei singoli marchi in cui sono quasi sempre presenti frequentati forum di discussione.

Pensiamo ad esempio, tra i tanti, a quelli di Alfa Romeo o di Volkswagen. Senza dimenticare che alcune volte anche le stesse case automobilistiche hanno creato uno spazio di confronto sui propri portali.

