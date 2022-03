Fatture visite mediche bollo necessario per poterle scaricare in 730 2022 o Redditi

Come portare in detrazione visite mediche e relativa imposta di bollo in dichiarazione dei redditi: cosa c’è da sapere e chiarimenti

Qual è l’imposto di bollo su fatture visite mediche da scaricare? Le visite medico-sanitarie generiche e specialistiche prevedono il pagamento di una imposta di bollo da 1,81 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro che possono essere portate in detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi sia con modello 730 2022 sia con Modello Redditi PF.

Le visite medico-sanitarie generiche e specialistiche sono esenti da Iva ma prevedono il pagamento di una imposta di bollo sulle fatture di importo superiore ad una determinata somma. Spesso la marca da bollo non viene apposta dai medici che effettuano le visite ma deve essere acquistata dai contribuenti ed è bene oggi sapere che il costo del bollo necessario per le fatture di visite mediche si può scaricare in dichiarazione dei redditi. Vediamo come e quando il bollo sulle fatture per visite medie deve essere applicato e come scaricare in 730 2022 o Redditi.

La marca da bollo che viene applicata sulle fatture di visite mediche specialistiche, al pari della stessa spesa medica, può essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi, sia con modello 730 2022 sia con Modello Redditi PF, come costo accessorio della prestazione e inserita alla voce ‘spese sanitarie’ e per poter scaricare la relativa spesa medica (se superiore ad una certa somma) è necessario apporvi il bollo.

Spesso i medici che effettuano visite mediche specialistiche, non avendo a disposizione marche da bollo da apporre sulle ricevute, ‘costringono’ i contribuenti ad acquistare una marca da bollo da 1,81 euro che deve essere apposta sulla stessa ricevuta ma, è bene ricordare, che l’imposta di bollo è dovuta dal contribuente solo se l’importo della prestazione supera la cifra dei 77,47 euro.

Ricordiamo che le spese sostenute per visite mediche si possono portare in detrazione in dichiarazione dei redditi sia con Modello 730 2022 sia con Modello Redditi PF e prevedono una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta superiore alla franchigia di 129,11 euro. L’importo delle spese mediche per usufruire della relativa detrazione fiscale comprende Iva ed eventuale imposta di bollo, se dovuta.

Per usufruire delle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie, contrariamente a quanto previsto per tutte le altre spese che si sostengono e che si vogliono portare in detrazione, è possibile effettuare i pagamenti anche in contanti. Si tratta delle uniche spese che si possono pagare in contanti mentre per tutte le altre sono ammessi unicamente pagamenti con strumenti tracciabili, bonifici, carte, bancomat, assegni se si vuol godere delle relative detrazioni fiscali in dichiarazione del redditi.

