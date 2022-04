Sono sempre più i finanziamenti a fondo perduto per tante esigenze e categorie disponibili nel settore dell'agricoltura: quali sono e come averli

Quali sono i finanziamenti a fondo perduto per agricoltura disponibili nel 2022? Sono diversi gli incentivi disponibili attualmente per lavori del settore agricolo tra cui anche diverse forme di finanziamento a fondo perduto per incentivare le imprese dell’agricoltura. E’, infatti, possibile richiedere sia finanziamenti a fondo perduto in agricoltura per giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni e sia finanziamenti a fondo perduto Inail per agricoltura.



Quali sono i finanziamenti a fondo perduto per agricoltura disponibili nel 2022? Il settore dell’agricoltura, nonostante le tante difficoltà economiche attuali, è sempre uno dei settori trainanti della nostra economia e che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse da parte di chi decide di dedicarsi a tale ambito lavorativo. E proprio a sostegno dell’avvio di attività relative all’agricoltura sono stati messi a punti diversi aiuti e finanziamenti a fondo perduto. Vediamo quali sono.

Finanziamenti a fondo perduto in agricoltura per giovani

Finanziamenti a fondo perduto Inail per agricoltura



Finanziamenti a fondo perduto in agricoltura per giovani

Sono disponibili finanziamenti a fondo perduto per giovani che vogliono avviare un’impresa agricola e risiedono in zone rurali svantaggiate o in ritardo rispetto allo sviluppo nel resto del territorio. Queste forme di finanziamenti a fondo perduto per l’agricoltura prevedono la restituzione solo del 50% del capitale con prestiti a tasso agevolato, mentre il restante 50% è carico delle istituzioni.

Possono richiedere i finanziamenti a fondo perduto per l’agricoltura i giovani tra i 18 e i 36 anni già in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o che intendono conseguirla entro due anni dalla presentazione della domanda.

I finanziamenti a fondo perduto valgono per l’acquisto di terreni agricoli o di altri beni o servizi strumentali all’avvio dell’attività, compresi quelli usati nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti e per accedere ai contributi a fondo perduto per l’agricoltura bisogna rivolgersi a Invitalia, agenzia specializzata negli investimenti e nello sviluppo imprenditoriale.

Finanziamenti a fondo perduto Inail per agricoltura

Altra tipologia di finanziamento a fondo perduto è quella proposta dall’Inail, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per incentivare le imprese, per sostenere le micro e piccole imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro agricolo innovative per ridurre le emissioni inquinanti.

Possono accedere ai finanziamenti a fondo perduto Inail per aziende agricole, tramite apposito bando, tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio nei settori Industria, Artigianato e Agricoltura e le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il finanziamento a fondo perduto vale per l’acquisto delle seguenti macchine agricole:

trattori agricoli, a ruote o a cingoli, omologati in conformità con il regolamento 167/2013 del parlamento europeo e del Consiglio;

macchine agricole, dotate o meno di motore endotermico o elettrico, conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE;

trattori agricoli a cingoli non omologati in conformità al regolamento UE 167/2013;

attrezzature intercambiabili a corredo di un trattore o di una macchina agricola.

Le macchine per cui è ammesso il finanziamento sono esclusivamente quelle che possono essere usate per lo svolgimento di attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria a coltivazione o allevamento di animali.

Il bando Inail mette a disposizione un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento per i giovani agricoltori e del 40% per tutte le altre imprese agricole per importi compresi tra un minimo di 1.000 euro fino ad un massimo di 60.000 euro. La domanda per accedere ai finanziamenti a fondo perduto Inail deve essere presentata in modalità telematica sul sito dell'Istituto seguendo apposita procedura.